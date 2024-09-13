В США пришли в ужас от предупреждений России

Власти США выразили серьезное отношение к предупреждениям президента России Владимира Путина о последствиях снятия ограничений для Украины на использование американского вооружения. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы Путина. Мы воспринимаем их серьезно», — заявил Кирби во время брифинга, его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что при принятии решений Вашингтон руководствуется «своими расчетами».
Путин предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с РФ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что отмена Киевом ограничений на использование дальнобойного оружия Запада может привести к конфликту между НАТО и Россией. Он заявил, что такое решение будет равносильно началу прямой войны между альянсом и страной, что потребует от России принятия мер с серьезными последствиями для Запада, сообщает RT.
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