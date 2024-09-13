В Челябинске определились сорта-лидеры среди арбузов и дынь

В Челябинске самыми популярными стали красные арбузы и дыни «Колхозница»

В Челябинске наибольшим спросом пользуются красные арбузы с косточками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске выяснили, какие сорта арбузов и дынь пользуются повышенных спросом среди покупателей. Как 13 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркета «Ашан», больше других челябинцы любят классические красные арбузы с косточкой.

«В августе и сентябре, как и годом ранее, арбузы лидируют в спросе среди покупателей. Если смотреть на продажи, то арбузы занимают 72%, а дыни — 28% от общего объема продаж», — отметили URA.RU в «Ашане».

За лидирующими красными арбузами популярностью пользуются желтые и безкосточковые сорта. В рейтинге дынь тройка призовых мест пришлась на «Колхозницу», «Торпеду» и «Туркменку».

По сравнению с 2023 годом, спрос на арбузы и дыни остался примерно на прежнем уровне. В 2022 году арбузы покупали в два раза чаще, чем дыни, но в 2023 году дыни набрали популярность, увеличив свои продажи на треть.

В 2022 году самым популярным сортом арбузов также был классический красный с косточкой. Челябинцы часто спрашивали и ягоду с желтой мякотью или медовый сорт. В 2023 году список лидеров пополнился новинкой — сортом «Черный принц» без косточек.