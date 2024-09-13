Вашингтон всерьез отнесся к словам Путина об участии Запада в СВО и ударах по РФ

Соединенные Штаты внимательно отслеживают высказывания президента России Владимира Путина и его заявления о возможных последствиях участия Запада в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Конечно. Мы уделяем пристальное внимание всему, что он [Путин] говорит», — подчеркнул Миллер во время брифинга, комментируя недавние высказывания российского лидера. Его высказывание транслировал официальный youtube-канал Госдепа.
Путин предупредил ранее, что если страны НАТО позволят Украине использовать высокоточное оружие большой дальности против России, это будет равносильно их участию в военных действиях. Сообщения о решении Великобритании разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты Storm Shadow против целей в РФ появились ранее в СМИ, передает RT.
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