Вашингтон всерьез отнесся к словам Путина об участии Запада в СВО и ударах по РФ

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В Госдепе США отреагировали на слова Путина об ударах по РФ
В Госдепе США отреагировали на слова Путина об ударах по РФ Фото:

Соединенные Штаты внимательно отслеживают высказывания президента России Владимира Путина и его заявления о возможных последствиях участия Запада в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Конечно. Мы уделяем пристальное внимание всему, что он [Путин] говорит», — подчеркнул Миллер во время брифинга, комментируя недавние высказывания российского лидера. Его высказывание транслировал официальный youtube-канал Госдепа.

Путин предупредил ранее, что если страны НАТО позволят Украине использовать высокоточное оружие большой дальности против России, это будет равносильно их участию в военных действиях. Сообщения о решении Великобритании разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты Storm Shadow против целей в РФ появились ранее в СМИ, передает RT.

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Соединенные Штаты внимательно отслеживают высказывания президента России Владимира Путина и его заявления о возможных последствиях участия Запада в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Конечно. Мы уделяем пристальное внимание всему, что он [Путин] говорит», — подчеркнул Миллер во время брифинга, комментируя недавние высказывания российского лидера. Его высказывание транслировал официальный youtube-канал Госдепа. Путин предупредил ранее, что если страны НАТО позволят Украине использовать высокоточное оружие большой дальности против России, это будет равносильно их участию в военных действиях. Сообщения о решении Великобритании разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты Storm Shadow против целей в РФ появились ранее в СМИ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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