13 сентября 2024

Белый дом не ждет одобрения на удары вглубь РФ после встречи Байдена и Стармера

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В Белом доме не считают, что Запад одобрит удары вглубь РФ
В Белом доме не считают, что Запад одобрит удары вглубь РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объявлений об одобрении использования ВСУ дальнобойных ракет вглубь территории России после грядущих переговоров премьера Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена ожидать не стоит. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому [вопросу] по итогам встречи [Байдена и Стармера]. Изменения в политике нет», — завила Жан-Пьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

В пятницу 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное и «нет сомнений, что оно достигло адресатов». Путин заявлял, что удары дальнобойными ракетами Запада по территории РФ будут рассмотрены как вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине.

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Объявлений об одобрении использования ВСУ дальнобойных ракет вглубь территории России после грядущих переговоров премьера Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена ожидать не стоит. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому [вопросу] по итогам встречи [Байдена и Стармера]. Изменения в политике нет», — завила Жан-Пьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос. В пятницу 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное и «нет сомнений, что оно достигло адресатов». Путин заявлял, что удары дальнобойными ракетами Запада по территории РФ будут рассмотрены как вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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