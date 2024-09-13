Белый дом не ждет одобрения на удары вглубь РФ после встречи Байдена и Стармера

Объявлений об одобрении использования ВСУ дальнобойных ракет вглубь территории России после грядущих переговоров премьера Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена ожидать не стоит. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому [вопросу] по итогам встречи [Байдена и Стармера]. Изменения в политике нет», — завила Жан-Пьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
В пятницу 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное и «нет сомнений, что оно достигло адресатов». Путин заявлял, что удары дальнобойными ракетами Запада по территории РФ будут рассмотрены как вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине.
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