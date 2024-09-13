Байден и Стармер по итогам своей встречи не одобрили удары вглубь РФ

По итогам встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не озвучил решение о разрешении дальних ударов ВСУ западными ракетами по территории России. Об этом свидетельствует опубликованное итоговое заявление.
«Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться», — подчеркивается в официальном документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома. В заявлении не упоминается о возможном одобрении использования ВСУ западных дальнобойных ракет для ударов по России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила аналогичную позицию. Она предупредила, что не следует ожидать объявлений по данному вопросу после переговоров между двумя лидерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.