Кеннеди-младший предостерег США от решения наносить удары вглубь РФ

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Кеннеди-младший попросил Байдена не давать разрешения наносить удары вглубь России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский политик Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Он попросил их не давать разрешение западным странам, в частности Великобритании, наносить удары вглубь РФ. По его словам, это может привести к эскалации конфликта на Украине.

«Госсекретарь США Блинкен, президент Байден — прекратите! Остановите эту безрассудную эскалацию», — заявил Кеннеди в соцсети Х. Он также подчеркнул, что просит не как политический сторонник, а просто как гражданин мира. Такая реакция Кеннеди-младшего последовала в ответ на возможное разрешение США бить ракетами Storm Shadow западного производства по территории РФ.

В ночь на 14 сентября Байден встретился с британским премьером Киром Стармером, чтобы обсудить удары западным оружием вглубь РФ. Итоги переговоров так и не были озвучены. В ответ на это президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары по РФ как вступление НАТО в войну против России.

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Американский политик Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Он попросил их не давать разрешение западным странам, в частности Великобритании, наносить удары вглубь РФ. По его словам, это может привести к эскалации конфликта на Украине. «Госсекретарь США Блинкен, президент Байден — прекратите! Остановите эту безрассудную эскалацию», — заявил Кеннеди в соцсети Х. Он также подчеркнул, что просит не как политический сторонник, а просто как гражданин мира. Такая реакция Кеннеди-младшего последовала в ответ на возможное разрешение США бить ракетами Storm Shadow западного производства по территории РФ. В ночь на 14 сентября Байден встретился с британским премьером Киром Стармером, чтобы обсудить удары западным оружием вглубь РФ. Итоги переговоров так и не были озвучены. В ответ на это президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары по РФ как вступление НАТО в войну против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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