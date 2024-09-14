Кеннеди-младший предостерег США от решения наносить удары вглубь РФ

14 сентября 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Кеннеди-младший попросил Байдена не давать разрешения наносить удары вглубь России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский политик Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Он попросил их не давать разрешение западным странам, в частности Великобритании, наносить удары вглубь РФ. По его словам, это может привести к эскалации конфликта на Украине. «Госсекретарь США Блинкен, президент Байден — прекратите! Остановите эту безрассудную эскалацию», — заявил Кеннеди в соцсети Х. Он также подчеркнул, что просит не как политический сторонник, а просто как гражданин мира. Такая реакция Кеннеди-младшего последовала в ответ на возможное разрешение США бить ракетами Storm Shadow западного производства по территории РФ. В ночь на 14 сентября Байден встретился с британским премьером Киром Стармером, чтобы обсудить удары западным оружием вглубь РФ. Итоги переговоров так и не были озвучены. В ответ на это президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары по РФ как вступление НАТО в войну против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский политик Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Он попросил их не давать разрешение западным странам, в частности Великобритании, наносить удары вглубь РФ. По его словам, это может привести к эскалации конфликта на Украине. «Госсекретарь США Блинкен, президент Байден — прекратите! Остановите эту безрассудную эскалацию», — заявил Кеннеди в соцсети Х. Он также подчеркнул, что просит не как политический сторонник, а просто как гражданин мира. Такая реакция Кеннеди-младшего последовала в ответ на возможное разрешение США бить ракетами Storm Shadow западного производства по территории РФ. В ночь на 14 сентября Байден встретился с британским премьером Киром Стармером, чтобы обсудить удары западным оружием вглубь РФ. Итоги переговоров так и не были озвучены. В ответ на это президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары по РФ как вступление НАТО в войну против России.