В России знают о том, что западные страны уже приняли решение насчет ударов дальнобойными ракетами со стороны Украины по территории страны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Москва знает, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России», — передает ТАСС слова Рябкова с полей седьмого Медиасаммита БРИКС. Кроме того, замглавы МИД отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее четко высказался на эту тему.
Кроме того, Сергей Рябков выразил мнение, что США и Великобритания действуют таким образом, что ситуация вокруг Украины переходит в стадию слабо контролируемой эскалации. Замминистра отметил, что вербальные предупреждения от РФ Западу о риске усиления конфликта не приводят к желаемому результату, поэтому нужно изменить характер сигнализации. Он также призвал «политическое и военное руководство противников» России серьезно отнестись к возможным последствиям своих безответственных действий.
По итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера, Белый дом не сделал заявлений о возможном решении Вашингтона разрешить нанесение ударов западным оружием вглубь российской территории. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предварительно сообщила журналистам, что не следует ожидать объявлений о разрешении ВСУ использовать дальнобойные западные ракеты, передает «Национальная служба новостей».
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