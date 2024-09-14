В ДТП на «трассе смерти» погиб мигрант, незаконно находившийся в России

ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск унесло жизнь мигранта-нелегала
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На трассе «смерти столкнулись» грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада»
На трассе «смерти столкнулись» грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада» Фото:

На 178-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти», столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада». В результате ДТП погиб водитель легковушки. В ГИБДД МВД России по Тюменской области установили, что он являлся 55-летним гражданином Узбекистана и не имел права находиться в России.

«Трагедия на 178-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись грузовой автомобиль „ГАЗ“ и ВАЗ 2107… Установлена личность погибшего водителя ВАЗ 2107, это 55-летний гражданин Узбекистана, нелегально находившийся на территории Российской Федерации, он ехал в сторону Тюмени», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, чем спровоцировало столкновение. Водитель «ГАЗели» травмирован.

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На 178-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти», столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада». В результате ДТП погиб водитель легковушки. В ГИБДД МВД России по Тюменской области установили, что он являлся 55-летним гражданином Узбекистана и не имел права находиться в России. «Трагедия на 178-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись грузовой автомобиль „ГАЗ“ и ВАЗ 2107… Установлена личность погибшего водителя ВАЗ 2107, это 55-летний гражданин Узбекистана, нелегально находившийся на территории Российской Федерации, он ехал в сторону Тюмени», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, чем спровоцировало столкновение. Водитель «ГАЗели» травмирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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