Столтенберг считает, что единственный способ закончить конфликт на Украине — вернуться к диалогу с МосквойФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом.
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Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом. В конце 2023 года издание Politico сообщало, что НАТО хочет восстановить нормальные отношения с Москвой. По данным журналистов, именно поэтому альянс не аннулировал основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году.