В мире Генсек НАТО призвал к восстановлению отношений с Россией 14 сентября 2024 в 16:17 Размер текста - 17 + Столтенберг считает, что единственный способ закончить конфликт на Украине — вернуться к диалогу с Москвой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом. В конце 2023 года издание Politico сообщало, что НАТО хочет восстановить нормальные отношения с Москвой. По данным журналистов, именно поэтому альянс не аннулировал основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом. В конце 2023 года издание Politico сообщало, что НАТО хочет восстановить нормальные отношения с Москвой. По данным журналистов, именно поэтому альянс не аннулировал основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям