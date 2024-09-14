Генсек НАТО призвал к восстановлению отношений с Россией

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Столтенберг считает, что единственный способ закончить конфликт на Украине — вернуться к диалогу с Москвой Фото:

Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом.

В конце 2023 года издание Politico сообщало, что НАТО хочет восстановить нормальные отношения с Москвой. По данным журналистов, именно поэтому альянс не аннулировал основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году.

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Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. <…> Чтобы положить конец этому [конфликту], в определенный момент необходимо снова начать диалог», — заявил Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он подчеркнул, то сейчас гораздо меньше возможностей для переговоров по сравнению с 2014 годом. В конце 2023 года издание Politico сообщало, что НАТО хочет восстановить нормальные отношения с Москвой. По данным журналистов, именно поэтому альянс не аннулировал основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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