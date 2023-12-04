Politico: страны НАТО надеются на возвращение к нормальным отношениям с Россией

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Нато.вооружение. техника. stock, совещание, нато, заседание, nato, stock, североатлантический, альянс
НАТО полагает, что в будущем получится восстановить отношения с Россией для безопасности в Европе Фото:

НАТО не аннулировала основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году, потому, что альянс хочет возобновить нормальные отношения с Москвой. Об этом пишет издание Politico.

«НАТО до сих пор официально не аннулировала NRFA. Причины этого сложны, но они включают в себя желание некоторых членов альянса, включая Германию, сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», — говорится в материале.

В материале отмечается, что договор между РФ и НАТО уже фактически не работает. США размещают свои войска в европейских странах рядом с границей РФ.

Договор NRFA был создан для укрепления доверия между сторонами, закреплялись понятия консультации и сотрудничество. Согласно тексту документа, Россия и НАТО договорились уменьшать численность вооруженных сил, количества летальных вооружений, а также строить новую архитектуру безопасности. Также в акте было закреплено, что РФ и альянс больше не рассматривают друг друга как противников. На этом фоне в 2000 году российский президент Владимир Путин общался с США насчет вступления страны в альянс.

На данный момент отношения между НАТО и Россией напряжены. Дело в том, что РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев.

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НАТО не аннулировала основополагающий акт с Россией (NRFA), который был подписан в 1997 году, потому, что альянс хочет возобновить нормальные отношения с Москвой. Об этом пишет издание Politico. «НАТО до сих пор официально не аннулировала NRFA. Причины этого сложны, но они включают в себя желание некоторых членов альянса, включая Германию, сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», — говорится в материале. В материале отмечается, что договор между РФ и НАТО уже фактически не работает. США размещают свои войска в европейских странах рядом с границей РФ. Договор NRFA был создан для укрепления доверия между сторонами, закреплялись понятия консультации и сотрудничество. Согласно тексту документа, Россия и НАТО договорились уменьшать численность вооруженных сил, количества летальных вооружений, а также строить новую архитектуру безопасности. Также в акте было закреплено, что РФ и альянс больше не рассматривают друг друга как противников. На этом фоне в 2000 году российский президент Владимир Путин общался с США насчет вступления страны в альянс. На данный момент отношения между НАТО и Россией напряжены. Дело в том, что РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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