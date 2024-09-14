Reuters узнал, какие цели в регионах РФ выбрала Украина для удара

Reuters: Киев планирует атаковать командные пункты, склады топлива и оружия в РФ

14 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Киев намерен использовать дальнобойное вооружение для атак по командным российским пунктам, передает Reuters Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новость по теме Как далеко бьют ракеты Storm Shadow, ATACMS и JASSM: какие регионы России под угрозой Украина обратилась к США и Великобритании с просьбой предоставить возможность поразить определенные объекты на территории России с помощью дальнобойного западного вооружения. Среди потенциальных целей — командные пункты, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят. <…> Украина теперь хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск», — передают журналисты, ссылаясь на европейских дипломатов. По информации источников, первоначально Киев хотел использовать американские ракеты ATACMS для атак на российские авиабазы, однако Пентагон ответил, что большинство подходящих военных аэродромов находится вне зоны досягаемости этих ракет. Украинская сторона рассматривает возможность применения британских ракет Storm Shadow и аналогичных французских SCALP для нанесения ударов по российским командным пунктам. В то же время Великобритания намерена запросить одобрение США перед снятием ограничений на использование своих ракет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Запада уже давно дали «зеленый свет» Киеву на использование дальнобойного вооружения. Об этом же корреспонденту URA.RU рассказывал председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. Сам украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Запад дает ему фиктивные разрешения. Западные политики опасаются, что миру грозит опасность в связи с использованием Киевом дальнобойного оружия, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина обратилась к США и Великобритании с просьбой предоставить возможность поразить определенные объекты на территории России с помощью дальнобойного западного вооружения. Среди потенциальных целей — командные пункты, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят. <…> Украина теперь хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск», — передают журналисты, ссылаясь на европейских дипломатов. По информации источников, первоначально Киев хотел использовать американские ракеты ATACMS для атак на российские авиабазы, однако Пентагон ответил, что большинство подходящих военных аэродромов находится вне зоны досягаемости этих ракет. Украинская сторона рассматривает возможность применения британских ракет Storm Shadow и аналогичных французских SCALP для нанесения ударов по российским командным пунктам. В то же время Великобритания намерена запросить одобрение США перед снятием ограничений на использование своих ракет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Запада уже давно дали «зеленый свет» Киеву на использование дальнобойного вооружения. Об этом же корреспонденту URA.RU рассказывал председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. Сам украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Запад дает ему фиктивные разрешения. Западные политики опасаются, что миру грозит опасность в связи с использованием Киевом дальнобойного оружия, передает MK.RU.