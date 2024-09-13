Свердловчанин оказался в плену, поехав за матерью в Курскую область

В плену у украинской армии находится свердловчанин, который поехал за матерью в Курскую область, узнав о нападении на регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«На Курском направлении у нас остается в плену еще один гражданский — поехал вывозить маму», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Информацию о мужчине она не раскрыла.
Ранее Мерзлякова рассказала, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103» домой вернутся четыре свердловских солдата-срочника. Пока они находятся на территории Беларуси.
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