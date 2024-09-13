13 сентября 2024

Свердловчанин оказался в плену, поехав за матерью в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы напали на Курскую область в начале августа Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В плену у украинской армии находится свердловчанин, который поехал за матерью в Курскую область, узнав о нападении на регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«На Курском направлении у нас остается в плену еще один гражданский — поехал вывозить маму», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Информацию о мужчине она не раскрыла.

Ранее Мерзлякова рассказала, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103» домой вернутся четыре свердловских солдата-срочника. Пока они находятся на территории Беларуси.

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В плену у украинской армии находится свердловчанин, который поехал за матерью в Курскую область, узнав о нападении на регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На Курском направлении у нас остается в плену еще один гражданский — поехал вывозить маму», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Информацию о мужчине она не раскрыла. Ранее Мерзлякова рассказала, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103» домой вернутся четыре свердловских солдата-срочника. Пока они находятся на территории Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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