Свердловчанин оказался в плену, поехав за матерью в Курскую область

14 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Украинцы напали на Курскую область в начале августа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В плену у украинской армии находится свердловчанин, который поехал за матерью в Курскую область, узнав о нападении на регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На Курском направлении у нас остается в плену еще один гражданский — поехал вывозить маму», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Информацию о мужчине она не раскрыла. Ранее Мерзлякова рассказала, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103» домой вернутся четыре свердловских солдата-срочника. Пока они находятся на территории Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В плену у украинской армии находится свердловчанин, который поехал за матерью в Курскую область, узнав о нападении на регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На Курском направлении у нас остается в плену еще один гражданский — поехал вывозить маму», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Информацию о мужчине она не раскрыла. Ранее Мерзлякова рассказала, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103» домой вернутся четыре свердловских солдата-срочника. Пока они находятся на территории Беларуси.