Глава Военного комитета НАТО оправдал разрешение бить ракетами вглубь РФ

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр утверждает, что возможное разрешение Украине наносить удары по России является оправданным Фото:

Североатлантический альянс считает оправданным использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он апеллировал к положению о военных конфликтах.

«С военной точки зрения есть веские причины сделать это (ударить дальнобойным оружием по России), для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — рассказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. Он добавил, что страны, которые поставляют оружие Киеву, имеют право накладывать свои ограничения.

Ранее Украина заявила о том, что рассматривает возможность полноценного использования британских и французских ракет для атак по России. Специально для этого Киев продемонстрировал странам Запада список потенциальных целей. Несмотря на то, что США и другие страны не давали официального разрешения на использование оружия для атак вглубь России, в МИД РФ уверены, что оружие давно используется. Все эти разрешения лишь игра на публику, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Североатлантический альянс считает оправданным использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он апеллировал к положению о военных конфликтах. «С военной точки зрения есть веские причины сделать это (ударить дальнобойным оружием по России), для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — рассказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. Он добавил, что страны, которые поставляют оружие Киеву, имеют право накладывать свои ограничения. Ранее Украина заявила о том, что рассматривает возможность полноценного использования британских и французских ракет для атак по России. Специально для этого Киев продемонстрировал странам Запада список потенциальных целей. Несмотря на то, что США и другие страны не давали официального разрешения на использование оружия для атак вглубь России, в МИД РФ уверены, что оружие давно используется. Все эти разрешения лишь игра на публику, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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