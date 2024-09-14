Глава Военного комитета НАТО оправдал разрешение бить ракетами вглубь РФ

14 сентября 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр утверждает, что возможное разрешение Украине наносить удары по России является оправданным Фото: Министерство обороны Российской Федерации Североатлантический альянс считает оправданным использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он апеллировал к положению о военных конфликтах. «С военной точки зрения есть веские причины сделать это (ударить дальнобойным оружием по России), для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — рассказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. Он добавил, что страны, которые поставляют оружие Киеву, имеют право накладывать свои ограничения. Ранее Украина заявила о том, что рассматривает возможность полноценного использования британских и французских ракет для атак по России. Специально для этого Киев продемонстрировал странам Запада список потенциальных целей. Несмотря на то, что США и другие страны не давали официального разрешения на использование оружия для атак вглубь России, в МИД РФ уверены, что оружие давно используется. Все эти разрешения лишь игра на публику, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североатлантический альянс считает оправданным использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он апеллировал к положению о военных конфликтах. «С военной точки зрения есть веские причины сделать это (ударить дальнобойным оружием по России), для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — рассказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. Он добавил, что страны, которые поставляют оружие Киеву, имеют право накладывать свои ограничения. Ранее Украина заявила о том, что рассматривает возможность полноценного использования британских и французских ракет для атак по России. Специально для этого Киев продемонстрировал странам Запада список потенциальных целей. Несмотря на то, что США и другие страны не давали официального разрешения на использование оружия для атак вглубь России, в МИД РФ уверены, что оружие давно используется. Все эти разрешения лишь игра на публику, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.