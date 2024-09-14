Глава Военного комитета НАТО оправдал разрешение бить ракетами вглубь РФ

Североатлантический альянс считает оправданным использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он апеллировал к положению о военных конфликтах.
«С военной точки зрения есть веские причины сделать это (ударить дальнобойным оружием по России), для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — рассказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. Он добавил, что страны, которые поставляют оружие Киеву, имеют право накладывать свои ограничения.
Ранее Украина заявила о том, что рассматривает возможность полноценного использования британских и французских ракет для атак по России. Специально для этого Киев продемонстрировал странам Запада список потенциальных целей. Несмотря на то, что США и другие страны не давали официального разрешения на использование оружия для атак вглубь России, в МИД РФ уверены, что оружие давно используется. Все эти разрешения лишь игра на публику, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.