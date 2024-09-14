Отравление в московском центре для ветеранов поразило 30 человек

В Социально-реабилитационном центре имени Михайлова в Москве отравились 30 человек. У всех заболевших одинаковые симптомы: диарея, боли в области живота, тошнота и повышенная температура. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Отравление произошло в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. Сегодня около 5 утра у 30 постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе», — сообщают авторы поста. Отмечается, что предварительный диагноз, который поставили заболевшим — пищевая токсикоинфекция, возникшая, предположительно, из-за употребления рыбы.
Следственный комитет столицы сообщил, что устанавливает обстоятельства массового отравления людей в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сообщается о порядка 20 госпитализированных.
URA.RU направило запрос в Минздрав Москвы. Ответ ожидается и будет опубликован.
Ранее членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Санкт-Петербурге накормили готовыми обедами, в которых обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. По факту массовых отравлений Роспотребнадзор назначил проверку.
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