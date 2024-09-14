Появились кадры возвращения российских военнопленных на Родину

Бойцы добрались до столицы 14 сентября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. В столичном аэропорту прибывших встречали официальные лица и журналисты.
По данным Минобороны РФ, солдат впереди ждут лечение и реабилитация в учреждениях ведомства. Все военнослужащие были захвачены на территории Курской области.
Москва и Киев провели очередной обмен пленным 13 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в страну вернулись 49 военнопленных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.