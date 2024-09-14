14 сентября 2024

Появились кадры возвращения российских военнопленных на Родину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы добрались до столицы 14 сентября
Бойцы добрались до столицы 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. В столичном аэропорту прибывших встречали официальные лица и журналисты.

По данным Минобороны РФ, солдат впереди ждут лечение и реабилитация в учреждениях ведомства. Все военнослужащие были захвачены на территории Курской области.

Москва и Киев провели очередной обмен пленным 13 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в страну вернулись 49 военнопленных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. В столичном аэропорту прибывших встречали официальные лица и журналисты. По данным Минобороны РФ, солдат впереди ждут лечение и реабилитация в учреждениях ведомства. Все военнослужащие были захвачены на территории Курской области. Москва и Киев провели очередной обмен пленным 13 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в страну вернулись 49 военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...