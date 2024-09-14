Лучшие бойцы Урала устроили сюрприз Игорю Алтушкину. Видео

Спортсмены из клуба «Архангел Михаил» обратились к Алтушкину в разгар боев

15 сентября 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Игорь Алтушкин отмечал 54-летие 10 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсмены из самого раскрученного на Урале бойцовского клуба — «Архангел Михаил» — поздравили мецената, главу «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина с прошедшим днем рождения. Это произошло прямо во время профессионального турнира RCC Intro 33 в Академии единоборств РМК. Трансляция велась на сайте промоушена. В октагон вышли экс-чемпион UFC (лучшая лига мира) Петр Ян, Иван Штырков и десятки других ведущих бойцов ММА и кикбоксинга. «Игорь Алексеевич, с прошедшим днем рождения! Хочется пожелать вам огромного здоровья, чтобы ваша сила никогда не иссякала, чтобы ваши стремления мотивировали нас на высокие достижения, на свершения», — сказал Иван Штырков. «От всей нашей команды поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вам огромное за тот вклад, который вы делаете, за внимания, за помощь. С днем рождения!» — добавил Петр Ян. Алтушкин в этот момент был в VIP-ложе. Он праздновал 54-летие 10 сентября. В этот день к нему через URA.RU обратились благодарные уральцы, которым Алтушкин лично помог в трудных жизненных ситуация. А сотрудники компании «Сима-ленд» устроили в честь Алтушкина многотысячный флешмоб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсмены из самого раскрученного на Урале бойцовского клуба — «Архангел Михаил» — поздравили мецената, главу «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина с прошедшим днем рождения. Это произошло прямо во время профессионального турнира RCC Intro 33 в Академии единоборств РМК. Трансляция велась на сайте промоушена. В октагон вышли экс-чемпион UFC (лучшая лига мира) Петр Ян, Иван Штырков и десятки других ведущих бойцов ММА и кикбоксинга. «Игорь Алексеевич, с прошедшим днем рождения! Хочется пожелать вам огромного здоровья, чтобы ваша сила никогда не иссякала, чтобы ваши стремления мотивировали нас на высокие достижения, на свершения», — сказал Иван Штырков. «От всей нашей команды поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вам огромное за тот вклад, который вы делаете, за внимания, за помощь. С днем рождения!» — добавил Петр Ян. Алтушкин в этот момент был в VIP-ложе. Он праздновал 54-летие 10 сентября. В этот день к нему через URA.RU обратились благодарные уральцы, которым Алтушкин лично помог в трудных жизненных ситуация. А сотрудники компании «Сима-ленд» устроили в честь Алтушкина многотысячный флешмоб.