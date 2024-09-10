Тысячи сотрудников Sima-Land собрались ради Игоря Алтушкина. Видео

Тысячи сотрудников Sima-Land записали поздравление основателю РМК Алтушкину

10 сентября 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники завершили поздравление овациями Фото: Размик Закарян © URA.RU Тысячи сотрудников компании Sima-Land собрались вместе, чтобы поздравить с 54-летием мецената, основателя «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина. В видео-открытке работники хором поздравляют одного из крупнейших промышленников РФ. «Игорь Алексеевич, с днем рождения! „Фонд святой Екатерины“, РМК делают мир лучше!», — прокричали сотрудники в ролике, он опубликован в telegram-канале Sima Land Live. В поздравлении компания отметила, что Алтушкин является «одним из самых добрых людей не только города, но и страны». Новость по теме Благодарные уральцы обратились к самому щедрому промышленнику — у него праздник. Видео Также Игоря Алтушкина весь день поздравляют политики, бизнесмены и друзья. Обратиться к нему решили и те, кому Алтушкин оказал помощь в трудной жизненной ситуации. Например, в 2020 году меценат оплатил реабилитацию Екатерины Долматовой, которую парализовало после падения со скалы в природном парке «Оленьи ручьи», а в 2021-м оказал помощь челябинскому хоккеисту Максиму Тарасову, который сломал два позвонка во время тренировки. К поздравлению присоединились дети из Сысертского социально-реабилитационного центра и настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье отец Иероним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи сотрудников компании Sima-Land собрались вместе, чтобы поздравить с 54-летием мецената, основателя «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина. В видео-открытке работники хором поздравляют одного из крупнейших промышленников РФ. «Игорь Алексеевич, с днем рождения! „Фонд святой Екатерины“, РМК делают мир лучше!», — прокричали сотрудники в ролике, он опубликован в telegram-канале Sima Land Live. В поздравлении компания отметила, что Алтушкин является «одним из самых добрых людей не только города, но и страны». Также Игоря Алтушкина весь день поздравляют политики, бизнесмены и друзья. Обратиться к нему решили и те, кому Алтушкин оказал помощь в трудной жизненной ситуации. Например, в 2020 году меценат оплатил реабилитацию Екатерины Долматовой, которую парализовало после падения со скалы в природном парке «Оленьи ручьи», а в 2021-м оказал помощь челябинскому хоккеисту Максиму Тарасову, который сломал два позвонка во время тренировки. К поздравлению присоединились дети из Сысертского социально-реабилитационного центра и настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье отец Иероним.