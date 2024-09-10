Благодарные уральцы обратились к самому щедрому промышленнику — у него праздник. Видео

Глава РМК Игорь Алтушкин отмечает 54-летие

10 сентября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Игорь Алтушкин для Урала уже больше, чем крупный бизнесмен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Меценат, глава «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин, один из крупнейших промышленников РФ, 10 сентября принимает поздравления: ему исполняется 54 года. Имениннику, чей личный вклад в развитие родной Свердловской области и всего УрФО трудно переоценить, звонят и пишут акулы политики и бизнеса, друзья. Но захотели к Алтушкину обратиться и простые уральцы, которым он помог в трудной жизненной ситуации (а таких людей сотни). URA.RU предоставило им эту возможность (видео — в конце материала). В 2020 году Алтушкин взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой. Девушку парализовало после падения со скалы в природном парке «Оленьи ручьи». При участии Алтушкина Екатерину сначала перевезли в Екатеринбург, а потом обеспечили ей качественное лечение в центре Волковой. «Уважаемый Игорь Алексеевич, поздравляем вас с Днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, растущих доходов, новых проектов и надежных партнеров. Хочу поблагодарить вас за помощь, которую вы оказали нам и оказываете по сей день. Ваша помощь для нас бесценна», — отметила Екатерина. Игорь Алтушкин родился в Свердловске в 1970-м. Став бизнесменом федерального масштаба, он — в отличие от многих коллег — не покинул родной город, а решил развивать его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2021-м Алтушкин — в качестве председателя совета благотворительного Фонда святой Екатерины — взялся спасать челябинского хоккеиста Максима Тарасова, который на тренировке в 2020-м получил перелом пятого и шестого шейных позвонков. Юный спортсмен вскоре пошел на поправку. «Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего. А также сказать огромное спасибо за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете не только мне, но и многим людям, попавшим в трудную ситуацию», — сказал меценату Максим. В 2020 году Алтушкин отреагировал на проблему семьи Кириченко, в которой воспитываются 12 детей, — когда СМИ рассказали, что в их доме в поселке Верховино всего две комнаты. Алтушкин купил семье трехэтажный дом в Березовском. Там восемь комнат, тренажерный зал, бассейн и сауна. «Желаем вам всего самого хорошего, долгих лет жизни! Спасибо вам огромное за ваши добрые дела. Желаем радости, тепла, как праздник, настроения. Пусть будет жизнь любви полна, приятного общения. Еще желаем каждый миг чего-то интересного. Пусть дарит радость этот мир — ведь столько в нем чудесного! Игорь Алексеевич, спасибо вам большое за нашу новую счастливую, прекрасную жизнь, которую вы нам подарили. Это не просто дом, это удочка, которую мы будем использовать. И вы будете нами гордиться. Поздравляем вас с днем рождения и желаем вам всего самого наилучшего. Процветания, успехов, вдохновения, новых побед, новых свершений. Желаем вам счастья!» — обратилась семья к Алтушкину практически в полном составе. Игорь Алтушкин является почетным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области, обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за помощь в борьбе с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К детям у Игоря Алтушкина особое отношение — ведь он сам многодетный отец. В 2023-м бизнесмен организовал досуг для юных воспитанников Сысертского социально-реабилитационного центра. Ребят свозили на экскурсию в планетарии Верхней Пышмы, рассказали об истории развития технологий, которые позволили человеку полететь в космос. «Поздравляем, поздравляем и желаем вам добра, много счастья и успеха, чтоб везло во всем всегда. Вам мы очень благодарны за ваш труд, за ваш вклад. Как спортсмены обещаем честь России отстоять. С Днем рождения, Игорь Алексеевич! Пожелать мы вам хотим божьей помощи и сил», — хором произнесли дети. Игорь Алтушкин религиозен, широко поддерживает Русскую православную церковь. Записать для него обращение решил настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье отец Иероним. «Уважаемый Игорь Алексеевич, позвольте от всей братии Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря сердечно поздравить вас с днем рождения. И от всей души желаем вам доброго здоровья, помощи божьей в ваших добрых делах, которые вы неустанно творите на благо святой церкви и нашего отечества. Пусть Господь помогает вам, пусть хранит вас в мире, в благополучии, в здравии на многие благие лета», — напутствовал Алтушкину священник. URA.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Игоря Алтушкина и желает ему здоровья и успешной реализации всех самых амбициозных планов! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меценат, глава «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин, один из крупнейших промышленников РФ, 10 сентября принимает поздравления: ему исполняется 54 года. Имениннику, чей личный вклад в развитие родной Свердловской области и всего УрФО трудно переоценить, звонят и пишут акулы политики и бизнеса, друзья. Но захотели к Алтушкину обратиться и простые уральцы, которым он помог в трудной жизненной ситуации (а таких людей сотни). URA.RU предоставило им эту возможность (видео — в конце материала). В 2020 году Алтушкин взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой. Девушку парализовало после падения со скалы в природном парке «Оленьи ручьи». При участии Алтушкина Екатерину сначала перевезли в Екатеринбург, а потом обеспечили ей качественное лечение в центре Волковой. «Уважаемый Игорь Алексеевич, поздравляем вас с Днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, растущих доходов, новых проектов и надежных партнеров. Хочу поблагодарить вас за помощь, которую вы оказали нам и оказываете по сей день. Ваша помощь для нас бесценна», — отметила Екатерина. В 2021-м Алтушкин — в качестве председателя совета благотворительного Фонда святой Екатерины — взялся спасать челябинского хоккеиста Максима Тарасова, который на тренировке в 2020-м получил перелом пятого и шестого шейных позвонков. Юный спортсмен вскоре пошел на поправку. «Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего. А также сказать огромное спасибо за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете не только мне, но и многим людям, попавшим в трудную ситуацию», — сказал меценату Максим. В 2020 году Алтушкин отреагировал на проблему семьи Кириченко, в которой воспитываются 12 детей, — когда СМИ рассказали, что в их доме в поселке Верховино всего две комнаты. Алтушкин купил семье трехэтажный дом в Березовском. Там восемь комнат, тренажерный зал, бассейн и сауна. «Желаем вам всего самого хорошего, долгих лет жизни! Спасибо вам огромное за ваши добрые дела. Желаем радости, тепла, как праздник, настроения. Пусть будет жизнь любви полна, приятного общения. Еще желаем каждый миг чего-то интересного. Пусть дарит радость этот мир — ведь столько в нем чудесного! Игорь Алексеевич, спасибо вам большое за нашу новую счастливую, прекрасную жизнь, которую вы нам подарили. Это не просто дом, это удочка, которую мы будем использовать. И вы будете нами гордиться. Поздравляем вас с днем рождения и желаем вам всего самого наилучшего. Процветания, успехов, вдохновения, новых побед, новых свершений. Желаем вам счастья!» — обратилась семья к Алтушкину практически в полном составе. К детям у Игоря Алтушкина особое отношение — ведь он сам многодетный отец. В 2023-м бизнесмен организовал досуг для юных воспитанников Сысертского социально-реабилитационного центра. Ребят свозили на экскурсию в планетарии Верхней Пышмы, рассказали об истории развития технологий, которые позволили человеку полететь в космос. «Поздравляем, поздравляем и желаем вам добра, много счастья и успеха, чтоб везло во всем всегда. Вам мы очень благодарны за ваш труд, за ваш вклад. Как спортсмены обещаем честь России отстоять. С Днем рождения, Игорь Алексеевич! Пожелать мы вам хотим божьей помощи и сил», — хором произнесли дети. Игорь Алтушкин религиозен, широко поддерживает Русскую православную церковь. Записать для него обращение решил настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье отец Иероним. «Уважаемый Игорь Алексеевич, позвольте от всей братии Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря сердечно поздравить вас с днем рождения. И от всей души желаем вам доброго здоровья, помощи божьей в ваших добрых делах, которые вы неустанно творите на благо святой церкви и нашего отечества. Пусть Господь помогает вам, пусть хранит вас в мире, в благополучии, в здравии на многие благие лета», — напутствовал Алтушкину священник. URA.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Игоря Алтушкина и желает ему здоровья и успешной реализации всех самых амбициозных планов!