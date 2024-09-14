Алаудинов пришел в ярость после просьб чеченских военных достать их из плена

Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился к добровольно сдавшимся в плен чеченцам, воевавшим в его подразделении. По его словам, он пришел в ярость после последних звонков украинских спецслужб в Чеченскую республику. Ролики, которые попали в поле зрения Алаудинова, содержат призывы бывших бойцов «Ахмата» к нему достать их из плена.
«Вчера-сегодня мне скинули несколько роликов, где представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую Республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы общались со своими домашними. И там идет установка: „Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять“. Вот, услышал эти слова. На самом деле, я пришел в такую ярость», — признался Алаудинов в ходе 12-минутного обращения в своем telegram-канале. По его словам, сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью.
Командир «Ахмата» подчеркивает, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. По его словам, тяжело раненых, контуженных и при похожих обстоятельствах взятых в плен всегда вытаскивают. Если погиб боец спецназа «Ахмат», то их задачей является любыми путями найти, достать тело этого бойца. Раненых всеми возможностями вытаскивают и лечат. По словам Алаудинова, такая задача всегда ставилась главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Генерал-майор также отмечает, что не уважает бывших бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. «Насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы, и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить?» — заключает он.
Алаудинов обратился к представителям Украины и призвал оставить пленных себе и не звонить ему. Он не считает себя ответственным за бывших бойцов спецназа, поскольку они «сошли со священного пути» и перестали быть чеченцами, ахматовцами, кадыровцами и мужчинами.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил слова Алаудинова про позор для пленных бойцов из Чечни. Как считает представитель нижней палаты парламента, командир «Ахмата» высказался эмоционально. Россия делает все возможное, чтобы вернуть военнопленных на Родину, вне зависимости от национальности, подытожил Колесник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.