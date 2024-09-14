Ветеран СВО, которого Путин навестил в больнице, раскрыл детали своего подвига в Курской области

Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов поделился деталями совместной обороны села Малая Локня в Курской области. Он рассказал о сотрудничестве с комбатом «Отмель» до момента его гибели и последующем взятии командования на себя в двухдневной обороне населенного пункта.
«Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма Вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование», — поделился Данилов в беседе с РИА Новости.
Он почувствовал ответственность за подразделение погибшего комбата. Данилов в ходе двухдневной обороны поддерживал моральный дух войск, и благодаря этому удалось удержать оборону Малой Локни. «Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал», — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в медицинском учреждении Минобороны. Российский лидер пообещал военному подписать указ о присвоении ему звания Героя России.
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