14 сентября 2024

Ветеран СВО, которого Путин навестил в больнице, раскрыл детали своего подвига в Курской области

Комбат Данилов рассказал об участии в двухдневных боях у Малой Локни под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Данилов рассказал, что почувствовал ответственность за бойцов подразделения и взял командование на себя
Данилов рассказал, что почувствовал ответственность за бойцов подразделения и взял командование на себя Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов поделился деталями совместной обороны села Малая Локня в Курской области. Он рассказал о сотрудничестве с комбатом «Отмель» до момента его гибели и последующем взятии командования на себя в двухдневной обороне населенного пункта.

«Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма Вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование», — поделился Данилов в беседе с РИА Новости.

Он почувствовал ответственность за подразделение погибшего комбата. Данилов в ходе двухдневной обороны поддерживал моральный дух войск, и благодаря этому удалось удержать оборону Малой Локни. «Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в медицинском учреждении Минобороны. Российский лидер пообещал военному подписать указ о присвоении ему звания Героя России.

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Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов поделился деталями совместной обороны села Малая Локня в Курской области. Он рассказал о сотрудничестве с комбатом «Отмель» до момента его гибели и последующем взятии командования на себя в двухдневной обороне населенного пункта. «Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма Вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование», — поделился Данилов в беседе с РИА Новости. Он почувствовал ответственность за подразделение погибшего комбата. Данилов в ходе двухдневной обороны поддерживал моральный дух войск, и благодаря этому удалось удержать оборону Малой Локни. «Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал», — добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в медицинском учреждении Минобороны. Российский лидер пообещал военному подписать указ о присвоении ему звания Героя России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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