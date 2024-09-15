В Пулково неизвестные пытались ослепить пилотов самолета

15 сентября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Злоумышленников, которые пытались ослепить пилотов самолета, разыскивают Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Неизвестные предприняли попытку ослепить пилотов пассажирского самолета в аэропорту Пулково. Инцидент произошел на рейсе Санкт-Петербург — Челябинск во время взлета. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. «15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна Boeing-738», — заявил полицейский. Его слова передает Life.ru. На данный момент сотрудники правоохранительных органов приняли меры к задержанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Само воздушное судно в штатном режиме вылетело по назначенному маршруту, пилоты не пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные предприняли попытку ослепить пилотов пассажирского самолета в аэропорту Пулково. Инцидент произошел на рейсе Санкт-Петербург — Челябинск во время взлета. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. «15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна Boeing-738», — заявил полицейский. Его слова передает Life.ru. На данный момент сотрудники правоохранительных органов приняли меры к задержанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Само воздушное судно в штатном режиме вылетело по назначенному маршруту, пилоты не пострадали.