В Пулково неизвестные пытались ослепить пилотов самолета

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, полиция, мвд россии
Злоумышленников, которые пытались ослепить пилотов самолета, разыскивают Фото:

Неизвестные предприняли попытку ослепить пилотов пассажирского самолета в аэропорту Пулково. Инцидент произошел на рейсе Санкт-Петербург — Челябинск во время взлета. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна Boeing-738», — заявил полицейский. Его слова передает Life.ru.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов приняли меры к задержанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Само воздушное судно в штатном режиме вылетело по назначенному маршруту, пилоты не пострадали.

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Неизвестные предприняли попытку ослепить пилотов пассажирского самолета в аэропорту Пулково. Инцидент произошел на рейсе Санкт-Петербург — Челябинск во время взлета. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. «15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна Boeing-738», — заявил полицейский. Его слова передает Life.ru. На данный момент сотрудники правоохранительных органов приняли меры к задержанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Само воздушное судно в штатном режиме вылетело по назначенному маршруту, пилоты не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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