ВС РФ уничтожили эшелон и ракетно-артиллерийский склад ВСУ

Российские военные поразили украинский военный склад с вооружением, железнодорожные эшелоны с оружием и места хранения БПЛА. Также в ходе операции был сбит истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожен эшелон с иностранным вооружением ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения», — заявили в оборонном ведомстве. Также были поражены цех по производству составляющих для оперативно-тактических ракет и места хранения безэкипажных катеров и беспилотников. Российские средства ПВО успешно сбили украинский Миг-29.
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Российские военные поразили украинский военный склад с вооружением, железнодорожные эшелоны с оружием и места хранения БПЛА. Также в ходе операции был сбит истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожен эшелон с иностранным вооружением ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения», — заявили в оборонном ведомстве. Также были поражены цех по производству составляющих для оперативно-тактических ракет и места хранения безэкипажных катеров и беспилотников. Российские средства ПВО успешно сбили украинский Миг-29. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении аэродромной инфраструктуры ВС Украины. В ходе боевых действий также были уничтожены места базирования катеров противника и позиции сосредоточения живой силы и военной техники в 132 районах.