Прокуратура взялась за парня из Асбеста, который избил школьника до полусмерти

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) начала проверку драки, в которой 17-летний подросток избил школьника до полусмерти на глазах у его девушки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений школьнику», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в рамках надзорных мероприятий прокуратура также оценит работу полиции и отдела по делам несовершеннолетних. По результатам всей проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из гопников избил подростка до полусмерти. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В полиции рассказали, что начали расследование, и окончательное решение о степени тяжести травм у ребенка будет принято после медицинской экспертизы.
После произошедшего нападавший начал оправдываться и извиняться. Он, в частности, заявил: «я не знал, что ему 13 лет».
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