15 сентября 2024

Грин: на Трампа совершили покушение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Конгрессвумен Грин считает, что Трампа пытались убить Фото:

На кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена попытка покушения, однако он не пострадал. Об этом заявила конгрессмен Тейлор-Грин.

«Дональд Трамп цел и невредим», — сообщила конгрессмен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Она подтвердила информацию о попытке нападения на Трампа, не раскрывая дополнительных подробностей произошедшего. По ее словам, это связано с политической деятельностью Трампа. «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — уверена Грин.

Стрельба произошла рядом с Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Источник из правоохранительных органов подтвердил, что кандидат в президенты находится в безопасности.

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На кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена попытка покушения, однако он не пострадал. Об этом заявила конгрессмен Тейлор-Грин. «Дональд Трамп цел и невредим», — сообщила конгрессмен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Она подтвердила информацию о попытке нападения на Трампа, не раскрывая дополнительных подробностей произошедшего. По ее словам, это связано с политической деятельностью Трампа. «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — уверена Грин. Стрельба произошла рядом с Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Источник из правоохранительных органов подтвердил, что кандидат в президенты находится в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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