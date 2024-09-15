Грин: на Трампа совершили покушение

15 сентября 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Конгрессвумен Грин считает, что Трампа пытались убить Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian На кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена попытка покушения, однако он не пострадал. Об этом заявила конгрессмен Тейлор-Грин. «Дональд Трамп цел и невредим», — сообщила конгрессмен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Она подтвердила информацию о попытке нападения на Трампа, не раскрывая дополнительных подробностей произошедшего. По ее словам, это связано с политической деятельностью Трампа. «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — уверена Грин. Стрельба произошла рядом с Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Источник из правоохранительных органов подтвердил, что кандидат в президенты находится в безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была совершена попытка покушения, однако он не пострадал. Об этом заявила конгрессмен Тейлор-Грин. «Дональд Трамп цел и невредим», — сообщила конгрессмен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Она подтвердила информацию о попытке нападения на Трампа, не раскрывая дополнительных подробностей произошедшего. По ее словам, это связано с политической деятельностью Трампа. «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — уверена Грин. Стрельба произошла рядом с Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Источник из правоохранительных органов подтвердил, что кандидат в президенты находится в безопасности.