15 сентября 2024

Трамп выступил с первым комментарием после инцидента со стрельбой

Трамп сообщил о хорошем самочувствии после инцидента со стрельбой у гольф-клуба
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Кандидат на высший пост страны от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он также заявил, что не получил травм. Об этом сообщили американские журналисты.

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«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но я цел и невредим. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — сообщил Трамп в заявлении, которое приводит телеканал CNN.

Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил, что ведомство расследует инцидент со стрельбой возле места пребывания Трампа. Cтрельба произошла во время пребывания экс-президента в гольф-клубе, передает телеканал 360. Как пишет Fox News, ФБР подключилось к расследованию.

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Кандидат на высший пост страны от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он также заявил, что не получил травм. Об этом сообщили американские журналисты. «Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но я цел и невредим. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — сообщил Трамп в заявлении, которое приводит телеканал CNN. Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил, что ведомство расследует инцидент со стрельбой возле места пребывания Трампа. Cтрельба произошла во время пребывания экс-президента в гольф-клубе, передает телеканал 360. Как пишет Fox News, ФБР подключилось к расследованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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