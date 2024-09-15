Трамп выступил с первым комментарием после инцидента со стрельбой

Трамп сообщил о хорошем самочувствии после инцидента со стрельбой у гольф-клуба

16 сентября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Кандидат на высший пост страны от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он также заявил, что не получил травм. Об этом сообщили американские журналисты. Новость по теме На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента «Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но я цел и невредим. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — сообщил Трамп в заявлении, которое приводит телеканал CNN . Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил, что ведомство расследует инцидент со стрельбой возле места пребывания Трампа. Cтрельба произошла во время пребывания экс-президента в гольф-клубе, передает телеканал 360. Как пишет Fox News, ФБР подключилось к расследованию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на высший пост страны от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он также заявил, что не получил травм. Об этом сообщили американские журналисты. «Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но я цел и невредим. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — сообщил Трамп в заявлении, которое приводит телеканал CNN. Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил, что ведомство расследует инцидент со стрельбой возле места пребывания Трампа. Cтрельба произошла во время пребывания экс-президента в гольф-клубе, передает телеканал 360. Как пишет Fox News, ФБР подключилось к расследованию.