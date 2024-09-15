Трамп выступил с первым комментарием после инцидента со стрельбой

Кандидат на высший пост страны от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он также заявил, что не получил травм. Об этом сообщили американские журналисты.
«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но я цел и невредим. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — сообщил Трамп в заявлении, которое приводит телеканал
Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил, что ведомство расследует инцидент со стрельбой возле места пребывания Трампа. Cтрельба произошла во время пребывания экс-президента в гольф-клубе, передает телеканал 360. Как пишет Fox News, ФБР подключилось к расследованию.
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