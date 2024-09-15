Fox News: ФБР подключилось к расследованию покушения на Дональда Трампа

16 сентября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел, когда Дональд Трамп покидал гольф-клуб Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News. «ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. И расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал, ссылаясь на заявление американского федерального ведомства. Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Происшествие случилось в момент, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как сообщает CNN, власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News. «ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. И расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал, ссылаясь на заявление американского федерального ведомства. Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Происшествие случилось в момент, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как сообщает CNN, власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.