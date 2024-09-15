15 сентября 2024

Fox News: ФБР подключилось к расследованию покушения на Дональда Трампа

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Инцидент произошел, когда Дональд Трамп покидал гольф-клуб Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. И расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал, ссылаясь на заявление американского федерального ведомства.

Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Происшествие случилось в момент, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как сообщает CNN, власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News. «ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. И расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал, ссылаясь на заявление американского федерального ведомства. Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Происшествие случилось в момент, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как сообщает CNN, власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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