Fox News: ФБР подключилось к расследованию покушения на Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. И расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал, ссылаясь на заявление американского федерального ведомства.
Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Происшествие случилось в момент, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как сообщает CNN, власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.
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