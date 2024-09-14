Слепаков* обжаловал в Верховном суде статус иноагента

14 сентября 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Дата рассмотрения жалобы Слепакова* на данный момент не назначена Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Артист Семен Слепаков, признанный в России иноагентом, обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него этот статус, сообщили в пресс-службе суда. «Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года по причине получения поддержки от иностранных источников и распространения негативного отношения к военной и государственной российской службе. На данный момент артист проживает в Израиле. Ранее Слепаков безуспешно пытался оспорить свой статус в Замоскворецком суде Москвы, его жалобы были отклонены. Кроме того, в июне 2024 года артист был оштрафован на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в своих интернет-публикациях. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артист Семен Слепаков, признанный в России иноагентом, обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него этот статус, сообщили в пресс-службе суда. «Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года по причине получения поддержки от иностранных источников и распространения негативного отношения к военной и государственной российской службе. На данный момент артист проживает в Израиле. Ранее Слепаков безуспешно пытался оспорить свой статус в Замоскворецком суде Москвы, его жалобы были отклонены. Кроме того, в июне 2024 года артист был оштрафован на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в своих интернет-публикациях. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов