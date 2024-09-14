Слепаков* обжаловал в Верховном суде статус иноагента

Артист Семен Слепаков, признанный в России иноагентом, обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него этот статус, сообщили в пресс-службе суда.
«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.
Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года по причине получения поддержки от иностранных источников и распространения негативного отношения к военной и государственной российской службе. На данный момент артист проживает в Израиле.
Ранее Слепаков безуспешно пытался оспорить свой статус в Замоскворецком суде Москвы, его жалобы были отклонены. Кроме того, в июне 2024 года артист был оштрафован на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в своих интернет-публикациях.
*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов
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