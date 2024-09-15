15 сентября 2024

Арестован свердловский фельдшер, застреливший пьяного соседа

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Убийство произошло в Нижних Сергах Фото:

Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал фельдшера Сергея Майстренко, обвиненного в убийстве соседа Ивана Пантюхина. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Местные жители считают, что Майстренко защищал себя и свою семью от буйного соседа.

С ходатайством об аресте фельдшера в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 ноября.

Потасовка между Пантюхиным и Майстренко, закончившаяся убийством, по предварительным данным, произошла после ссоры из-за громкой музыки. Местные жители рассказали URA.RU, что в ночь на 14 сентября Пантюхин громко слушал музыку. Медик делал ему замечания, но безуспешно. Утром Пантюхин пришел к соседу, чтобы разобраться. Но якобы напал на него и душил. В итоге Майстренко пришлось взяться за оружие. После выстрела он пытался оказать первую помощь, но ранение было серьезным.

Сейчас жители собирают подписи в защиту Майстренко. Его супруга — Дарья — тоже работает на скорой помощи. Вместе они воспитывают малолетнего ребенка. Пантюхин же, по словам жительницы, не был женат. Его мама много лет проработала главным бухгалтером в санатории. Сам мужчина отслужил в ВДВ и несколько раз был судим за драки.

Семья фельдшеров пользуется уважением в Нижних Сергах. «Работают сутками можно сказать, на работе — беспокойно, постоянно вызовы. И дома получается еще сосед кошмарил», — заключила собеседница агентства.

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Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал фельдшера Сергея Майстренко, обвиненного в убийстве соседа Ивана Пантюхина. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Местные жители считают, что Майстренко защищал себя и свою семью от буйного соседа. С ходатайством об аресте фельдшера в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 ноября. Потасовка между Пантюхиным и Майстренко, закончившаяся убийством, по предварительным данным, произошла после ссоры из-за громкой музыки. Местные жители рассказали URA.RU, что в ночь на 14 сентября Пантюхин громко слушал музыку. Медик делал ему замечания, но безуспешно. Утром Пантюхин пришел к соседу, чтобы разобраться. Но якобы напал на него и душил. В итоге Майстренко пришлось взяться за оружие. После выстрела он пытался оказать первую помощь, но ранение было серьезным. Сейчас жители собирают подписи в защиту Майстренко. Его супруга — Дарья — тоже работает на скорой помощи. Вместе они воспитывают малолетнего ребенка. Пантюхин же, по словам жительницы, не был женат. Его мама много лет проработала главным бухгалтером в санатории. Сам мужчина отслужил в ВДВ и несколько раз был судим за драки. Семья фельдшеров пользуется уважением в Нижних Сергах. «Работают сутками можно сказать, на работе — беспокойно, постоянно вызовы. И дома получается еще сосед кошмарил», — заключила собеседница агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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