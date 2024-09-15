Арестован свердловский фельдшер, застреливший пьяного соседа

16 сентября 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в Нижних Сергах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал фельдшера Сергея Майстренко, обвиненного в убийстве соседа Ивана Пантюхина. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Местные жители считают, что Майстренко защищал себя и свою семью от буйного соседа. С ходатайством об аресте фельдшера в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 ноября. Потасовка между Пантюхиным и Майстренко, закончившаяся убийством, по предварительным данным, произошла после ссоры из-за громкой музыки. Местные жители рассказали URA.RU, что в ночь на 14 сентября Пантюхин громко слушал музыку. Медик делал ему замечания, но безуспешно. Утром Пантюхин пришел к соседу, чтобы разобраться. Но якобы напал на него и душил. В итоге Майстренко пришлось взяться за оружие. После выстрела он пытался оказать первую помощь, но ранение было серьезным. Сейчас жители собирают подписи в защиту Майстренко. Его супруга — Дарья — тоже работает на скорой помощи. Вместе они воспитывают малолетнего ребенка. Пантюхин же, по словам жительницы, не был женат. Его мама много лет проработала главным бухгалтером в санатории. Сам мужчина отслужил в ВДВ и несколько раз был судим за драки. Семья фельдшеров пользуется уважением в Нижних Сергах. «Работают сутками можно сказать, на работе — беспокойно, постоянно вызовы. И дома получается еще сосед кошмарил», — заключила собеседница агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал фельдшера Сергея Майстренко, обвиненного в убийстве соседа Ивана Пантюхина. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Местные жители считают, что Майстренко защищал себя и свою семью от буйного соседа. С ходатайством об аресте фельдшера в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 ноября. Потасовка между Пантюхиным и Майстренко, закончившаяся убийством, по предварительным данным, произошла после ссоры из-за громкой музыки. Местные жители рассказали URA.RU, что в ночь на 14 сентября Пантюхин громко слушал музыку. Медик делал ему замечания, но безуспешно. Утром Пантюхин пришел к соседу, чтобы разобраться. Но якобы напал на него и душил. В итоге Майстренко пришлось взяться за оружие. После выстрела он пытался оказать первую помощь, но ранение было серьезным. Сейчас жители собирают подписи в защиту Майстренко. Его супруга — Дарья — тоже работает на скорой помощи. Вместе они воспитывают малолетнего ребенка. Пантюхин же, по словам жительницы, не был женат. Его мама много лет проработала главным бухгалтером в санатории. Сам мужчина отслужил в ВДВ и несколько раз был судим за драки. Семья фельдшеров пользуется уважением в Нижних Сергах. «Работают сутками можно сказать, на работе — беспокойно, постоянно вызовы. И дома получается еще сосед кошмарил», — заключила собеседница агентства.