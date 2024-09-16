Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ: что известно

ВСУ обстреляли Белгород, ранены восемь человек
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, автомобиль, разрушения, обстрел, белгород
Более 15 автомобилей пострадали в результате обстрела ВСУ в Белгороде (фото из архива) Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, ранения получили восемь мирных жителей. О том, что известно о произошедшем к этому часу — в материале URA.RU.

Повреждения

Из-за обстрела ВСУ в Белгороде повреждены жилые дома и машины. Была объявлена ракетная опасность. В результате прямых попаданий по многоэтажкам в 21 доме выбиты окна и разрушены балконы.

Кроме того, в частном доме возник пожар, более 15 автомобилей также охватило пламя. Пожарные ликвидировали открытое горение. На данный момент в Белгороде четыре частных домовладения получили повреждения: выбиты окна, посечены фасады. Помимо этого, в городе поврежден газопровод.

Пострадавшие

Из-за массированного обстрела со стороны Киева одна жительница Белгорода тяжело ранена, еще семь человек получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, пострадало восемь мирных жителей. Их всех доставили в медучреждения. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Житель чудом спасся при обстреле

Белгородцу чудом удалось спастись во время обстрела ВСУ. Перед попаданием снаряда в парковку мужчина успел сесть с машину, пишет «360.ru». Сразу после того, как он закрыл дверь автомобиля, раздался взрыв. В интернете появились кадры удивительного спасения.

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Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, ранения получили восемь мирных жителей. О том, что известно о произошедшем к этому часу — в материале URA.RU. Из-за обстрела ВСУ в Белгороде повреждены жилые дома и машины. Была объявлена ракетная опасность. В результате прямых попаданий по многоэтажкам в 21 доме выбиты окна и разрушены балконы. Кроме того, в частном доме возник пожар, более 15 автомобилей также охватило пламя. Пожарные ликвидировали открытое горение. На данный момент в Белгороде четыре частных домовладения получили повреждения: выбиты окна, посечены фасады. Помимо этого, в городе поврежден газопровод. Из-за массированного обстрела со стороны Киева одна жительница Белгорода тяжело ранена, еще семь человек получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, пострадало восемь мирных жителей. Их всех доставили в медучреждения. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Белгородцу чудом удалось спастись во время обстрела ВСУ. Перед попаданием снаряда в парковку мужчина успел сесть с машину, пишет «360.ru». Сразу после того, как он закрыл дверь автомобиля, раздался взрыв. В интернете появились кадры удивительного спасения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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