Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал на пост мэра Березовского действующего главу Евгения Писцова. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Для последнего это было особенно важно на фоне конфликта с одним из богатейших депутатов заксобрания Вячеславом Брозовским, контролирующим местную думу.
«Писцов согласован губернатором, поэтому в ближайшие дни он заявится на конкурс [по отбору кандидатов на пост главы города]», — анонсировал источник агентства. Писцову направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается.
О мощном конфликте между контролирующим гордуму Вячеславом Брозовским — одним из богатейших депутатов заксо — и Писцовым стало известно в начале августа. По некоторым данным, причиной раздрая стали некие коммерческие вопросы. Все настолько серьезно, что Брозовский, пользуясь влиянием на думу (именно она назовет фамилию нового мэра в октябре), всерьез продвигает альтернативного Писцову кандидата.
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