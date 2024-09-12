Куйвашев поддержал мэра в конфликте с депутатом-олигархом

Губернатор одобрил выдвижение мэра Березовского Писцова на новый срок
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Евгений Писцов руководит Березовским с 2011 года
Евгений Писцов руководит Березовским с 2011 года Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал на пост мэра Березовского действующего главу Евгения Писцова. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Для последнего это было особенно важно на фоне конфликта с одним из богатейших депутатов заксобрания Вячеславом Брозовским, контролирующим местную думу.

«Писцов согласован губернатором, поэтому в ближайшие дни он заявится на конкурс [по отбору кандидатов на пост главы города]», — анонсировал источник агентства. Писцову направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается.

О мощном конфликте между контролирующим гордуму Вячеславом Брозовским — одним из богатейших депутатов заксо — и Писцовым стало известно в начале августа. По некоторым данным, причиной раздрая стали некие коммерческие вопросы. Все настолько серьезно, что Брозовский, пользуясь влиянием на думу (именно она назовет фамилию нового мэра в октябре), всерьез продвигает альтернативного Писцову кандидата.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал на пост мэра Березовского действующего главу Евгения Писцова. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Для последнего это было особенно важно на фоне конфликта с одним из богатейших депутатов заксобрания Вячеславом Брозовским, контролирующим местную думу. «Писцов согласован губернатором, поэтому в ближайшие дни он заявится на конкурс [по отбору кандидатов на пост главы города]», — анонсировал источник агентства. Писцову направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается. О мощном конфликте между контролирующим гордуму Вячеславом Брозовским — одним из богатейших депутатов заксо — и Писцовым стало известно в начале августа. По некоторым данным, причиной раздрая стали некие коммерческие вопросы. Все настолько серьезно, что Брозовский, пользуясь влиянием на думу (именно она назовет фамилию нового мэра в октябре), всерьез продвигает альтернативного Писцову кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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