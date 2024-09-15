15 сентября 2024

Губернатор Текслер взял на контроль ЧП с нападением на челябинских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Парке Победы в Копейске. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер распорядился усилить меры безопасности в других школах Челябинской области Фото:

Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль расследование нападения на детей в школе № 68 Челябинска. Об этом сообщил 16 сентября сам глава региона.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы региона, предстоит выяснить, почему охрана не заметила, что мальчик пронес в школу молоток. Также проверки пройдут в других образовательных учреждениях области. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

ЧП произошло утром 16 сентября. Тринадцатилетний ученик пронес молоток, нож и пневматический пистолет на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы от ударов молотком. У другой зафиксированы ножевые ранения. Сейчас известно уже о четырех пострадавших, среди них один взрослый. Детей эвакуировали из здания.

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Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль расследование нападения на детей в школе № 68 Челябинска. Об этом сообщил 16 сентября сам глава региона. «Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, предстоит выяснить, почему охрана не заметила, что мальчик пронес в школу молоток. Также проверки пройдут в других образовательных учреждениях области. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. ЧП произошло утром 16 сентября. Тринадцатилетний ученик пронес молоток, нож и пневматический пистолет на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы от ударов молотком. У другой зафиксированы ножевые ранения. Сейчас известно уже о четырех пострадавших, среди них один взрослый. Детей эвакуировали из здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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