Губернатор Текслер взял на контроль ЧП с нападением на челябинских школьников

16 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер распорядился усилить меры безопасности в других школах Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль расследование нападения на детей в школе № 68 Челябинска. Об этом сообщил 16 сентября сам глава региона. «Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, предстоит выяснить, почему охрана не заметила, что мальчик пронес в школу молоток. Также проверки пройдут в других образовательных учреждениях области. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. ЧП произошло утром 16 сентября. Тринадцатилетний ученик пронес молоток, нож и пневматический пистолет на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы от ударов молотком. У другой зафиксированы ножевые ранения. Сейчас известно уже о четырех пострадавших, среди них один взрослый. Детей эвакуировали из здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль расследование нападения на детей в школе № 68 Челябинска. Об этом сообщил 16 сентября сам глава региона. «Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, предстоит выяснить, почему охрана не заметила, что мальчик пронес в школу молоток. Также проверки пройдут в других образовательных учреждениях области. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. ЧП произошло утром 16 сентября. Тринадцатилетний ученик пронес молоток, нож и пневматический пистолет на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы от ударов молотком. У другой зафиксированы ножевые ранения. Сейчас известно уже о четырех пострадавших, среди них один взрослый. Детей эвакуировали из здания.