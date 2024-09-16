Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, нанят Киевом. Это предположение замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал в соцсети Х.
«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал Медведев в Х.
Ранее Рут выражал поддержку киевскому режиму в своих социальных сетях и предлагал отправку американских ветеранов на Украину, о чем сообщил The New York Post. Он также мог участвовать в сборе средств для Украины.
Попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября. Стрельба произошла рядом с экс-президентом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Сам Трамп не пострадал. Сотрудники Секретной службы начали стрелять по покушавшемуся, который прятался в кустах, сообщают правоохранительные органы. Он попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.
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