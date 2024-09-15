Стала известна личность подозреваемого в покушении на Трампа

Fox News: Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению на Трампа

16 сентября 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

На Трампа совершено второе за два месяца покушение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут является подозреваемым во втором покушении на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Fox News. «Подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут. Он находился в 300-500 ярдах (275-460 метров — при URA.RU) от Трампа», — пишет Fox News. Раут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой. Он смог просунуть дуло пистолета сквозь сетчатую ограду за пределами международного гольф-клуба, когда Трамп играл там на пятой лунке в воскресенье днем. Секретная служба заметила Раута и открыла огонь, говорится в статье издания. Рауту удалось вырваться, но позже власти смогли его арестовать. У Раута при себе были найдены два рюкзака и камера GoPro. Винтовку нашли в кустах за пределами поля для гольфа. Это второе покушение на жизнь Трампа за два месяца. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Позже Дональд трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он заявил, что не получил травм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Райан Уэсли Раут является подозреваемым во втором покушении на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Fox News. «Подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут. Он находился в 300-500 ярдах (275-460 метров — при URA.RU) от Трампа», — пишет Fox News. Раут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой. Он смог просунуть дуло пистолета сквозь сетчатую ограду за пределами международного гольф-клуба, когда Трамп играл там на пятой лунке в воскресенье днем. Секретная служба заметила Раута и открыла огонь, говорится в статье издания. Рауту удалось вырваться, но позже власти смогли его арестовать. У Раута при себе были найдены два рюкзака и камера GoPro. Винтовку нашли в кустах за пределами поля для гольфа. Это второе покушение на жизнь Трампа за два месяца. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Позже Дональд трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он заявил, что не получил травм.