15 сентября 2024

Стала известна личность подозреваемого в покушении на Трампа

Fox News: Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению на Трампа
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
На Трампа совершено второе за два месяца покушение Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Райан Уэсли Раут является подозреваемым во втором покушении на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Fox News.

«Подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут. Он находился в 300-500 ярдах (275-460 метров — при URA.RU) от Трампа», — пишет Fox News.

Раут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой. Он смог просунуть дуло пистолета сквозь сетчатую ограду за пределами международного гольф-клуба, когда Трамп играл там на пятой лунке в воскресенье днем. Секретная служба заметила Раута и открыла огонь, говорится в статье издания.

Рауту удалось вырваться, но позже власти смогли его арестовать. У Раута при себе были найдены два рюкзака и камера GoPro. Винтовку нашли в кустах за пределами поля для гольфа. Это второе покушение на жизнь Трампа за два месяца.

Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Позже Дональд трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он заявил, что не получил травм.

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Райан Уэсли Раут является подозреваемым во втором покушении на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Fox News. «Подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут. Он находился в 300-500 ярдах (275-460 метров — при URA.RU) от Трампа», — пишет Fox News. Раут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой. Он смог просунуть дуло пистолета сквозь сетчатую ограду за пределами международного гольф-клуба, когда Трамп играл там на пятой лунке в воскресенье днем. Секретная служба заметила Раута и открыла огонь, говорится в статье издания. Рауту удалось вырваться, но позже власти смогли его арестовать. У Раута при себе были найдены два рюкзака и камера GoPro. Винтовку нашли в кустах за пределами поля для гольфа. Это второе покушение на жизнь Трампа за два месяца. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Позже Дональд трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он заявил, что не получил травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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