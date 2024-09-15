Стала известна личность подозреваемого в покушении на Трампа

Райан Уэсли Раут является подозреваемым во втором покушении на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Fox News.
«Подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут. Он находился в 300-500 ярдах (275-460 метров — при URA.RU) от Трампа», —
Раут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой. Он смог просунуть дуло пистолета сквозь сетчатую ограду за пределами международного гольф-клуба, когда Трамп играл там на пятой лунке в воскресенье днем. Секретная служба заметила Раута и открыла огонь, говорится в статье издания.
Рауту удалось вырваться, но позже власти смогли его арестовать. У Раута при себе были найдены два рюкзака и камера GoPro. Винтовку нашли в кустах за пределами поля для гольфа. Это второе покушение на жизнь Трампа за два месяца.
Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Позже Дональд трамп подтвердил факт стрельбы рядом с ним. Он заявил, что не получил травм.
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