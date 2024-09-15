Бабушка пострадавшей челябинской ученицы не понимает, как мальчик пронес оружие. Видео

16 сентября 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Женщина не может сдержать слез после произошедшего в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бабушка одной из пострадавшей при ЧП в школе 68 Челябинска школьницы не может понять, как подросток пронес в школу целый арсенал оружия. Плача она рассказала журналистам, что ее внучка ждет очереди на операцию. «Это что творится? Я не пойму! Отправила здорового ребенка (в школу). Как пропустили в школу? Я не пойму вообще… Это же ужас какой-то», — рассказывает бабушка одной из пострадавшей. По ее слова, подросток некоторое время сидел в классе. Затем вышел и вернулся уже вооруженный, начал наносить удары одноклассникам. Сейчас одну из девочек с ножевым ранением оперируют. Другая пострадавшая ждет очереди. Предварительно, от рук подростка пострадало четыре человека. Среди них учитель. Смелая женщина получила ранения, защищая детей. Инцидент произошел утром 16 сентября. Семиклассник пришел в школу, где напал на одноклассников. При себе он имел молоток, нож и пневматический пистолет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бабушка одной из пострадавшей при ЧП в школе 68 Челябинска школьницы не может понять, как подросток пронес в школу целый арсенал оружия. Плача она рассказала журналистам, что ее внучка ждет очереди на операцию. «Это что творится? Я не пойму! Отправила здорового ребенка (в школу). Как пропустили в школу? Я не пойму вообще… Это же ужас какой-то», — рассказывает бабушка одной из пострадавшей. По ее слова, подросток некоторое время сидел в классе. Затем вышел и вернулся уже вооруженный, начал наносить удары одноклассникам. Сейчас одну из девочек с ножевым ранением оперируют. Другая пострадавшая ждет очереди. Предварительно, от рук подростка пострадало четыре человека. Среди них учитель. Смелая женщина получила ранения, защищая детей. Инцидент произошел утром 16 сентября. Семиклассник пришел в школу, где напал на одноклассников. При себе он имел молоток, нож и пневматический пистолет.