Суд арестовал екатеринбургского авторитета на Mercedes

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге арестовал Александра Гришаева, вхожего в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). Гришаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в суде.
С ходатайством об избрании Гришаеву меры пресечения в суд обратилось следствие. Под стражей он пробудет два ближайших месяца.
Гришаев был пойман в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. При задержании в автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером. По данным другого источника агентства, Гришаев занимался обналичкой.
Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU.
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