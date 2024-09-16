Суд арестовал екатеринбургского авторитета на Mercedes

16 сентября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Александр Гришаев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Октябрьский районный суд в Екатеринбурге арестовал Александра Гришаева, вхожего в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). Гришаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в суде. С ходатайством об избрании Гришаеву меры пресечения в суд обратилось следствие. Под стражей он пробудет два ближайших месяца. Гришаев был пойман в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. При задержании в автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером. По данным другого источника агентства, Гришаев занимался обналичкой. Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге арестовал Александра Гришаева, вхожего в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). Гришаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в суде. С ходатайством об избрании Гришаеву меры пресечения в суд обратилось следствие. Под стражей он пробудет два ближайших месяца. Гришаев был пойман в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. При задержании в автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером. По данным другого источника агентства, Гришаев занимался обналичкой. Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU.