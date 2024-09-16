Суд арестовал екатеринбургского авторитета на Mercedes

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Александр Гришаев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (архивное фото) Фото:

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге арестовал Александра Гришаева, вхожего в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). Гришаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в суде.

С ходатайством об избрании Гришаеву меры пресечения в суд обратилось следствие. Под стражей он пробудет два ближайших месяца.

Гришаев был пойман в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. При задержании в автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером. По данным другого источника агентства, Гришаев занимался обналичкой.

Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU.

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Октябрьский районный суд в Екатеринбурге арестовал Александра Гришаева, вхожего в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). Гришаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в суде. С ходатайством об избрании Гришаеву меры пресечения в суд обратилось следствие. Под стражей он пробудет два ближайших месяца. Гришаев был пойман в ночь на 14 сентября на улице Щербакова. При задержании в автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом и пистолет со спиленным номером. По данным другого источника агентства, Гришаев занимался обналичкой. Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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