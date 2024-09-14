14 сентября 2024

«Был в разработке»: спецназ в Екатеринбурге задержал авторитета на Mercedes

В Екатеринбурге задержали соратника бизнесмена Яковлева
© Служба новостей «URA.RU»
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Гришаева задержали с наркотиками и пистолетом в машине (архивное фото) Фото:

Задержанным во время силовой операции на Уктусе в ночь на 14 сентября оказался предприниматель Александр Гришаев, вхожий в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). В узких кругах Гришаев известен как Саша Гриша. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник.

По его словам, Гришаев давно находился в разработке оперативников. При задержании в его автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом. «Также в салоне обнаружили и пистолет со спиленным номером, он отправлен на экспертизу», — сказал собеседник агентства. Гришаева подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Еще один источник агентства сказал, что, по его данным, Гришаев занимался обналичкой.

Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU.

В августе агентство рассказывало о жестком задержании других соратников Яковлева. Они приехали на встречу с «решалой» Марселем Гасановым, но в отеле «Визави» их ждал не он, а вооруженные силовики.

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Задержанным во время силовой операции на Уктусе в ночь на 14 сентября оказался предприниматель Александр Гришаев, вхожий в близкое окружение авторитетного бизнесмена Валерия Яковлева (считается лидером группировки «Визовские»). В узких кругах Гришаев известен как Саша Гриша. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, Гришаев давно находился в разработке оперативников. При задержании в его автомобиле нашли пакетик с неизвестным веществом. «Также в салоне обнаружили и пистолет со спиленным номером, он отправлен на экспертизу», — сказал собеседник агентства. Гришаева подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Еще один источник агентства сказал, что, по его данным, Гришаев занимался обналичкой. Черный Mercedes, в котором задержали Гришаева, записан на его супругу Ирину. Она отказалась комментировать произошедшее. Все, что известно об операции силовиков, — в материале URA.RU. В августе агентство рассказывало о жестком задержании других соратников Яковлева. Они приехали на встречу с «решалой» Марселем Гасановым, но в отеле «Визави» их ждал не он, а вооруженные силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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