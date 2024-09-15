15 сентября 2024

SHOT: напавший на челябинскую школу подросток был участником смертельного квеста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Школьнику не дали свести счеты с жизнью Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Напавший 16 сентября на учеников филиала №3 коррекционной школы №68 в Челябинске был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Довести дело до конца ему не удалось.

«По предварительным данным, напавший на школу челябинский подросток был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство», — об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Подросток четко выполнял указания организаторов квеста. После нападения он закрылся в туалете и попытался свести счеты с жизнью. Но его удалось спасти.

Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Напавший 16 сентября на учеников филиала №3 коррекционной школы №68 в Челябинске был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Довести дело до конца ему не удалось. «По предварительным данным, напавший на школу челябинский подросток был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство», — об этом сообщает telegram-канал SHOT. Подросток четко выполнял указания организаторов квеста. После нападения он закрылся в туалете и попытался свести счеты с жизнью. Но его удалось спасти. Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...