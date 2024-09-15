SHOT: напавший на челябинскую школу подросток был участником смертельного квеста

Напавший 16 сентября на учеников филиала №3 коррекционной школы №68 в Челябинске был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Довести дело до конца ему не удалось.
«По предварительным данным, напавший на школу челябинский подросток был участником суицидальной игры — смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство», — об этом сообщает telegram-канал SHOT.
Подросток четко выполнял указания организаторов квеста. После нападения он закрылся в туалете и попытался свести счеты с жизнью. Но его удалось спасти.
Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!