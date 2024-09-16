SHOT: в школе Челябинска, где напали на учеников, был отключен металлодетектор

В коррекционной школе №68 Челябинска, в которой 13-летний подросток напал на одноклассников с ножом и молотком, не работала рамка металлодетектора. Поэтому охранница не заметила, что школьник пронес в учебное заведение оружие.
«Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке», — сообщает SHOT.
По данным издания, тревожную кнопку нажали спустя 15 минут после нападения. К тому времени нападавший уже был обездвижен.
Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу с ножом, молотком и игрушечным пистолетом. Он зашел в класс, где начал избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другой — ножом. За детей вступилась учительница, которая такдже получила травмы. Всего от рук подростка пострадало четыре человека.
По факту нападения в школе возбуждены уголовные дела. Прокуратура контролирует ход расследования.
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