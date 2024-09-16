SHOT: в школе Челябинска, где напали на учеников, был отключен металлодетектор

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Нападение в школе. Челябинск
Сигнал с тревожной кнопки поступил спустя 15 минут после нападения Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В коррекционной школе №68 Челябинска, в которой 13-летний подросток напал на одноклассников с ножом и молотком, не работала рамка металлодетектора. Поэтому охранница не заметила, что школьник пронес в учебное заведение оружие.

«Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке», — сообщает SHOT.

По данным издания, тревожную кнопку нажали спустя 15 минут после нападения. К тому времени нападавший уже был обездвижен.

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Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу с ножом, молотком и игрушечным пистолетом. Он зашел в класс, где начал избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другой — ножом. За детей вступилась учительница, которая такдже получила травмы. Всего от рук подростка пострадало четыре человека.

По факту нападения в школе возбуждены уголовные дела. Прокуратура контролирует ход расследования.

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В коррекционной школе №68 Челябинска, в которой 13-летний подросток напал на одноклассников с ножом и молотком, не работала рамка металлодетектора. Поэтому охранница не заметила, что школьник пронес в учебное заведение оружие. «Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке», — сообщает SHOT. По данным издания, тревожную кнопку нажали спустя 15 минут после нападения. К тому времени нападавший уже был обездвижен. Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу с ножом, молотком и игрушечным пистолетом. Он зашел в класс, где начал избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другой — ножом. За детей вступилась учительница, которая такдже получила травмы. Всего от рук подростка пострадало четыре человека. По факту нападения в школе возбуждены уголовные дела. Прокуратура контролирует ход расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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