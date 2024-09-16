SHOT: в школе Челябинска, где напали на учеников, был отключен металлодетектор

16 сентября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Сигнал с тревожной кнопки поступил спустя 15 минут после нападения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске В коррекционной школе №68 Челябинска, в которой 13-летний подросток напал на одноклассников с ножом и молотком, не работала рамка металлодетектора. Поэтому охранница не заметила, что школьник пронес в учебное заведение оружие. «Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке», — сообщает SHOT. По данным издания, тревожную кнопку нажали спустя 15 минут после нападения. К тому времени нападавший уже был обездвижен. Новость по теме Что известно о нападении на школу №68 в Челябинске и пострадавших. Фото, видео Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу с ножом, молотком и игрушечным пистолетом. Он зашел в класс, где начал избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другой — ножом. За детей вступилась учительница, которая такдже получила травмы. Всего от рук подростка пострадало четыре человека. По факту нападения в школе возбуждены уголовные дела. Прокуратура контролирует ход расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В коррекционной школе №68 Челябинска, в которой 13-летний подросток напал на одноклассников с ножом и молотком, не работала рамка металлодетектора. Поэтому охранница не заметила, что школьник пронес в учебное заведение оружие. «Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены. На входе сидела 51-летняя охранница Оксана Юрьевна. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке», — сообщает SHOT. По данным издания, тревожную кнопку нажали спустя 15 минут после нападения. К тому времени нападавший уже был обездвижен. Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу с ножом, молотком и игрушечным пистолетом. Он зашел в класс, где начал избивать одноклассников. Одной девочке он нанес удар молотком, другой — ножом. За детей вступилась учительница, которая такдже получила травмы. Всего от рук подростка пострадало четыре человека. По факту нападения в школе возбуждены уголовные дела. Прокуратура контролирует ход расследования.