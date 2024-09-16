Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что отец ездил на Украину

16 сентября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сын Райана Раута обвинил Трампа в бездействии в конфликте России и Украины Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian. «Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian . Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии. По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian. «Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian. Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии. По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом».