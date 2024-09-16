Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что отец ездил на Украину

Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian.
«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian. Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии.
По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian. «Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian. Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии. По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом».