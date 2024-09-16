Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что отец ездил на Украину

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Дональд Трамп, трамп дональд
Сын Райана Раута обвинил Трампа в бездействии в конфликте России и Украины Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian. Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии.

По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом».

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Сын подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. Об этом сообщило издание The Guardian. «Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — рассказал Оран газете The Guardian. Он также возмутился тем, что Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос о победе Киева в военном конфликте с Россией, и обвинил кандидата в президенты в бездействии. По словам Орана, отец увлеченно относился к конфликту на Украине. Он также отметил, что пока он не смог поговорить с отцом и узнать подробности дела. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что покушавшийся появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). В течение нескольких минут в видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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