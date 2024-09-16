Соседи рассказали о семье челябинца, напавшего на одноклассников в школе. Видео

Челябинец, напавший на одноклассников, рос в нормальной семье
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом мальчика. Челябинск
Соседи не замечали за мальчиком странностей Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Жители дома по улице Вагнера в Челябинске, где живет семья мальчика, который напал на одноклассников с ножом и молотком, не думали, что он на такое способен. Как они рассказали корреспонденту URA.RU, подросток рос в обычной семье.

«Люди отзывчивые. Мы всегда здороваемся, разговариваем. Вечером они идут с работы — встретимся, поговорим. Семья спокойная. О таких эксцессах мы не слышали», — сообщила журналистам одна из жильцов.

По ее словам, мальчик был нелюдим. Она видела его лишь в те моменты, когда он возвращался из школы. Гулять выходил в основном с отцом.

«Нормальный спокойный. Я даже не думала, что у него с головой что-то не то», — отмечает женщина.

Подросток напал на одноклассников в кабинете химии утром 16 сентября. При себе у него был молоток, нож и пластмассовый пистолет. Предварительно, он пронес оружие в школу из-за нерабочей рамки металлодетектора.

От рук подростка пострадало трое одноклассников и учитель, которая принялась защищать детей. Сейчас пострадавшие госпитализированы. Двоим девочкам требуется операция.

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Жители дома по улице Вагнера в Челябинске, где живет семья мальчика, который напал на одноклассников с ножом и молотком, не думали, что он на такое способен. Как они рассказали корреспонденту URA.RU, подросток рос в обычной семье. «Люди отзывчивые. Мы всегда здороваемся, разговариваем. Вечером они идут с работы — встретимся, поговорим. Семья спокойная. О таких эксцессах мы не слышали», — сообщила журналистам одна из жильцов. По ее словам, мальчик был нелюдим. Она видела его лишь в те моменты, когда он возвращался из школы. Гулять выходил в основном с отцом. «Нормальный спокойный. Я даже не думала, что у него с головой что-то не то», — отмечает женщина. Подросток напал на одноклассников в кабинете химии утром 16 сентября. При себе у него был молоток, нож и пластмассовый пистолет. Предварительно, он пронес оружие в школу из-за нерабочей рамки металлодетектора. От рук подростка пострадало трое одноклассников и учитель, которая принялась защищать детей. Сейчас пострадавшие госпитализированы. Двоим девочкам требуется операция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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