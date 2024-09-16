В ХМАО падают цены на вторичную недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжают падать цены на вторичную недвижимость. Риелторы связывают тенденцию со снижением спроса, которое может продлиться до начала 2025 года. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором «Этажей» из Сургута Антоном Артамоновым.
«Уже несколько месяцев спрос снижается на „вторичку“. И, соответственно, среднерыночные цены тоже падают. Скорее всего, такая тенденция продолжится примерно до конца года или до начала следующего, по предварительным прогнозам. Пока спрос не пойдет на восстановление», — рассказал журналисту агентства Артамонов.
Повышение спроса у покупателей на рынке вторичной недвижимости риелторы ожидают после снижения ключевой ставки. До этого Центробанк поднял ее с 18% до 19%.
«Восстановление спроса после снижения ключевой ставки, скорее всего, начнется на ощутимом уровне. Ее снижение мы ожидаем в первом-втором квартале следующего года, но это предварительный прогноз. Как оно будет на самом деле, пока не ясно — на это влияет много факторов», — добавляет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО к началу осени упал спрос на строительство загородных домов. Югорчане отказываются от возведения недвижимости в частном секторе как на фоне высоких ипотечных ставок, так и изменении условий льготного кредитования.
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