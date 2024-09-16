Новые регионы готовы к отопительному сезону более чем на 86%. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту URA.RU на брифинге 16 сентября.
«В новых регионах, могу сказать, уже ситуация пошла в такую плановую, системную работу. Если в первый год, задача была как-то закрыть [потребности], хоть как-то дать людям возможность, то теперь мы уже полноценно готовы к зиме... Подготовим все дома и всю инфраструктуру к отопительному сезону», — заявил Хуснуллин.
По его словам, готовность коммунальной инфраструктуры во всех новых регионах составляет более 86%. Кроме того, сформированы новые штаты коммунальных служб, их пока недостаточно, но правительство выделяет средства на эту задачу, подчеркнул Хуснуллин.
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