Хуснуллин дал обещание жителям Донбасса

Хуснуллин: коммунальная инфраструктура в новых регионах готова к зиме
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Новые регионы спокойно пройдут зиму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
Новые регионы спокойно пройдут зиму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото:

Новые регионы готовы к отопительному сезону более чем на 86%. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту URA.RU на брифинге 16 сентября.

«В новых регионах, могу сказать, уже ситуация пошла в такую плановую, системную работу. Если в первый год, задача была как-то закрыть [потребности], хоть как-то дать людям возможность, то теперь мы уже полноценно готовы к зиме... Подготовим все дома и всю инфраструктуру к отопительному сезону», — заявил Хуснуллин.

По его словам, готовность коммунальной инфраструктуры во всех новых регионах составляет более 86%. Кроме того, сформированы новые штаты коммунальных служб, их пока недостаточно, но правительство выделяет средства на эту задачу, подчеркнул Хуснуллин.

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Новые регионы готовы к отопительному сезону более чем на 86%. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту URA.RU на брифинге 16 сентября. «В новых регионах, могу сказать, уже ситуация пошла в такую плановую, системную работу. Если в первый год, задача была как-то закрыть [потребности], хоть как-то дать людям возможность, то теперь мы уже полноценно готовы к зиме... Подготовим все дома и всю инфраструктуру к отопительному сезону», — заявил Хуснуллин. По его словам, готовность коммунальной инфраструктуры во всех новых регионах составляет более 86%. Кроме того, сформированы новые штаты коммунальных служб, их пока недостаточно, но правительство выделяет средства на эту задачу, подчеркнул Хуснуллин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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