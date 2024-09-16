Поставщик еды задержан в Москве после массового отравления в социальной столовой

Московский следственный комитет задержал гендиректора частной организации, которая готовила и поставляла еду в Социально-реабилитационный центр имени Михайлова в столице России. Об этом заявили в СК Москвы, добавив, что число отравившихся едой в данном центре составляет 31 человек (по состоянию на 16 сентября).
«Следователями столичного СК задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр», — сообщили в telegram-канале московского СК. Следствие провело все необходимые действия в отношении задержанного, предъявило ему обвинение и провело обыск в центре совместно с Роспотребнадзором. В ближайшее время столичный СК будет ходатайствовать перед судом для заключения гендиректора под стражу.
Ранее стало известно, что в социальном центре Москвы отравились 30 человек. У всех заболевших были одинаковые симптомы: диарея, боли в области живота, тошнота и повышенная температура.
СК столицы сообщил, что устанавливает обстоятельства массового отравления. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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