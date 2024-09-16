Следователи пришли в ЧОП, охранявший подвергшуюся нападению школу в Челябинске

16 сентября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Силовики изымают документы и компьютеры охранной организации (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске В офисе ЧОП, охранявшегося школу №68 в Челябинске, идут следственные действия. Силовики выясняют обстоятельства, сделавшие возможным нападение на учеников и учительницу утром 16 сентября. «Обыски в офисе ЧОП, который охранял школу №68, прямо сейчас проходят в Челябинске. Следователи изымают документы и технику. Также опрашивают сотрудников и выясняют, кто был задействован в работе по поддержке безопасности учебных учреждений в городе», — сообщает telegram-канал Mash. В результате нападения пострадала 57-летняя учительница, а также две 13-летний девочки и их ровесник. ЧОП «Правопорядок+» получил лицензию в 2013 году. Предприятие участвовало в госзакупках, с 2016 года оказывало услуги по обеспечению охраны собственности, охраны жизни, здоровья учащихся и сотрудников «Южно-Уральского Государственного Технического Колледжа». Поводом для визита силовиков стал тот факт, что, по имеющейся информации, 13-лтений Роман Г. пронес молоток и нож в школу мимо отключенной рамки металлоискателя. По указанному в интернете телефону предприятия на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В офисе ЧОП, охранявшегося школу №68 в Челябинске, идут следственные действия. Силовики выясняют обстоятельства, сделавшие возможным нападение на учеников и учительницу утром 16 сентября. «Обыски в офисе ЧОП, который охранял школу №68, прямо сейчас проходят в Челябинске. Следователи изымают документы и технику. Также опрашивают сотрудников и выясняют, кто был задействован в работе по поддержке безопасности учебных учреждений в городе», — сообщает telegram-канал Mash. В результате нападения пострадала 57-летняя учительница, а также две 13-летний девочки и их ровесник. ЧОП «Правопорядок+» получил лицензию в 2013 году. Предприятие участвовало в госзакупках, с 2016 года оказывало услуги по обеспечению охраны собственности, охраны жизни, здоровья учащихся и сотрудников «Южно-Уральского Государственного Технического Колледжа». Поводом для визита силовиков стал тот факт, что, по имеющейся информации, 13-лтений Роман Г. пронес молоток и нож в школу мимо отключенной рамки металлоискателя. По указанному в интернете телефону предприятия на звонок корреспондента URA.RU не ответили.