Дания готовит для Украины новую партию истребителей F-16

Дания готовится передать Украине новую партию истребителей F-16 до конца 2024 года. Точные сроки и количество самолетов не разглашаются в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
«Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16», — передает датский портал DR слова Поульсена. Первый истребитель был передан в августе, а всего Дания обязалась поставить 19 самолетов, уточняется в материале.
Ранее сообщалос, что ВС РФ ВС РФ уничтожили первый F-16 в районе украинского аэропорта Староконстантинов. По предварительным данным, самолет был поставлен Украине западными странами в конце июля. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения с хорошими летными характеристиками и вооружением, включающим высокоточные ракеты, бомбы и 20-мм пушку. На вооружении НАТО находится более 500 F-16, что позволяет предположить возможность поставки дополнительных истребителей Украине.
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