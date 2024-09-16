Politico: Украина отвергает связи со вторым покушением на Трампа

Украина категорически отвергла любые связи с арестованным за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райаном Уэсли Раутом. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico.
«Американский гражданин Райан Раут никогда не служил в Международном легионе и не имеет никакого отношения к этому подразделению», — цитирует Politico официальное заявление Интернационального легиона Украины. В заявлении уточняется, что слухи, распространившиеся в некоторых СМИ, являются ложными, а на Украине отвергают любую причастность к этому инциденту.
Ранее сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец, Райан Раут, ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Он также выразил недовольство позицией Трампа относительно военного конфликта на Украине, отметив его бездействие.
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