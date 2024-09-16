Politico: Украина отвергает связи со вторым покушением на Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский выразил поддержку Дональду Трампу и подчеркнул недопустимость политического насилия
Владимир Зеленский выразил поддержку Дональду Трампу и подчеркнул недопустимость политического насилия Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Украина категорически отвергла любые связи с арестованным за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райаном Уэсли Раутом. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico.

«Американский гражданин Райан Раут никогда не служил в Международном легионе и не имеет никакого отношения к этому подразделению», — цитирует Politico официальное заявление Интернационального легиона Украины. В заявлении уточняется, что слухи, распространившиеся в некоторых СМИ, являются ложными, а на Украине отвергают любую причастность к этому инциденту.

Ранее сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец, Райан Раут, ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Он также выразил недовольство позицией Трампа относительно военного конфликта на Украине, отметив его бездействие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина категорически отвергла любые связи с арестованным за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райаном Уэсли Раутом. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico. «Американский гражданин Райан Раут никогда не служил в Международном легионе и не имеет никакого отношения к этому подразделению», — цитирует Politico официальное заявление Интернационального легиона Украины. В заявлении уточняется, что слухи, распространившиеся в некоторых СМИ, являются ложными, а на Украине отвергают любую причастность к этому инциденту. Ранее сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец, Райан Раут, ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Он также выразил недовольство позицией Трампа относительно военного конфликта на Украине, отметив его бездействие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...