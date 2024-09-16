Суд вновь отказал челябинскому депутату в строительстве таун-хаусов вместо пруда

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал компании депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева в строительстве таун-хаусов вместо пруда. Спор возник вокруг участка в Сосновском районе.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 июля 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО „Строительные инвестиции“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документе.
Истец просил признать незаконным бездействие районного Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Чиновники отказались вносить изменения в договор аренды, заключенный в мае 2016 года на 50 лет. Застройщик добивается ссылки на изменение статуса трех участков в поселке Прудном. В июне 2022 года актив из категории земель сельскохозяйственного назначения был переведен в число земель населенных пунктов. В договоре преобразования своего отражения не нашли, но закреплены в градостроительном плане. При этом согласно Единому госреестру недвижимости участки по-прежнему предназначены для организации пруда. Другим требованием фирмы депутата стало изменение арендной ставки в связи с перепрофилированием назначения недвижимости.
В своих возражениях власти указали на то, что изменять назначение участков не могут без конкурсных процедур. К тому же площадь земли превышает допустимую для возведения блокированной застройки. Суд счел действия администрации правомерными. Он указал на то, что земля выдавалась без проведения торгов. Причем под строительство актив передают на основании иных процедур нежели под сельскохозяйственные цели. В решении указано на то, что утверждение правил землепользования и застройки вкупе с градостроительными регламентами вовсе не означает обязанности муниципалитета менять арендный договор.
«Поскольку требование заявлено ООО „Строительные инвестиции“ к комитету, как стороне договора аренды земельного участка, по своей правовой природе оно не основано на властном подчинении и не является требованием об оспаривании действий государственного органа как участника публичных отношений», — заявлено в апелляционном определении. Суд добавил, что воля арендодателя абсолютной не является: договор защищает права арендатора от последующих изменений правил землепользования.
Определение принято в ответ на жалобу по итогам июльского решения суда. Спор тянется с августа 2023 года.
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