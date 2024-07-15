Челябинской фирме депутата Бекишева суд запретил строить таун-хаусы вместо пруда

Арбитражный суд Челябинской области запретил фирме «Строительные инвестиции» депутата заксобрания Владимира Бекишева возводить элитный постройки вместо пруда в поселке Терема. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд поддержал решение властей Сосновского района.
«В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме. Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия», — следует из документа суда.
Договор аренды трех земельных участков в Красносельском поселении застройщик оформил в мае 2016 года. Когда в июне 2022 года земля была отнесена к категории участков населенных пунктов, компания вознамерилась изменить вид разрешенного использования. Первоначально недвижимость предназначалась под организацию пруда в рамках сельскохозяйственных земель. «Строительные инвестиции» создать на участках блокированную жилую застройку, но власти района отказали. Муниципалитет сослался на то, что для изменения условий договора аренды необходимо провести аукцион. Также представители районной администрации указали на то, что площадь активов превышает максимальную, на которой возможна блокированная застройка в данной территориальной зоне.
«Поскольку земельный участок предоставлен истцу для определенных целей без проведения аукциона, изменение категории земель, изменение или дополнение существующего вида его разрешенного использования без соблюдения особенностей, предусмотренных законом, недопустимо. При внесении подобных изменений в договор аренды действия арендодателя в данном случае приведут к нарушению закона о защите конкуренции», — отмечено в судебном решении.
Руководитель риэлтерской компании «Элис» Артур Каримов пояснил URA.RU, что к блокированной жилой застройке относятся поселки тайн-хаусов. Каждый из блокированных домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, как правило, гараж. При подготовке материала URA.RU запросило информацию в пресс-службе сосновской администрации.
В октябре 2023 года Бекишев рассказывал URA.RU, что иск стал вторым. В нем юристы уточнили ряд моментов, в частности, потребовав признать незаконным бездействие властей.
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