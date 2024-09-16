Суд продлил арест генералу-майору Минобороны Шестерову

Суд продлил домашний арест генерал-майору Минобороны Владимиру Шестерову до 21 декабря. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Известно, что к преступлению причастен и директор самого парка — Вячеслав Ахмедов. Об этом сообщил корреспондент российского телеканала.
«Срок домашнего ареста продлен до 21 декабря. Запреты и ограничения оставлены без изменений», — уточнил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Ранее сообщалось, что руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве. Среди задержанных — директор парка Вячеслав Ахмедов. Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест в связи с обвинением в хищении государственных средств. Фигуранты дела о хищениях дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова.
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