Суд продлил арест генералу-майору Минобороны Шестерову

РЕН ТВ: генерал-майор Шестеров останется под домашним арестом до 21 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Владимир Шестеров обвиняется в хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот» Фото:

Суд продлил домашний арест генерал-майору Минобороны Владимиру Шестерову до 21 декабря. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Известно, что к преступлению причастен и директор самого парка — Вячеслав Ахмедов. Об этом сообщил корреспондент российского телеканала.

«Срок домашнего ареста продлен до 21 декабря. Запреты и ограничения оставлены без изменений», — уточнил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Ранее сообщалось, что руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве. Среди задержанных — директор парка Вячеслав Ахмедов. Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест в связи с обвинением в хищении государственных средств. Фигуранты дела о хищениях дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд продлил домашний арест генерал-майору Минобороны Владимиру Шестерову до 21 декабря. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Известно, что к преступлению причастен и директор самого парка — Вячеслав Ахмедов. Об этом сообщил корреспондент российского телеканала. «Срок домашнего ареста продлен до 21 декабря. Запреты и ограничения оставлены без изменений», — уточнил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Ранее сообщалось, что руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве. Среди задержанных — директор парка Вячеслав Ахмедов. Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест в связи с обвинением в хищении государственных средств. Фигуранты дела о хищениях дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...