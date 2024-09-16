В ООН ответили на «приглашение» Киева посетить Курскую область

Дюжаррик: ООН готова посетить Курскую область, но нужно разрешение России
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Официальный сайт президента Украины, оон
ООН готова посетить Курскую область с позволения РФ Фото:
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В ООН заявили о готовности посетить Курскую область, однако для этого требуется разрешение России. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что ООН признает контроль России над территорией, где Киев планирует провести миссию. Кроме того, Дюжаррик напомнил о необходимости сотрудничества с РФ в решении этого вопроса.

Ранее сообщалось, что в Кремле осудили заявление Украины о приглашении представителей ООН и Красного креста в Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это провокацией и заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных слов и не ожидает, что адресаты их воспримут всерьез. Данное заявление было сделано в ответ на приглашение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

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В ООН заявили о готовности посетить Курскую область, однако для этого требуется разрешение России. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что ООН признает контроль России над территорией, где Киев планирует провести миссию. Кроме того, Дюжаррик напомнил о необходимости сотрудничества с РФ в решении этого вопроса. Ранее сообщалось, что в Кремле осудили заявление Украины о приглашении представителей ООН и Красного креста в Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это провокацией и заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных слов и не ожидает, что адресаты их воспримут всерьез. Данное заявление было сделано в ответ на приглашение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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