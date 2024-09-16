В ООН ответили на «приглашение» Киева посетить Курскую область

Дюжаррик: ООН готова посетить Курскую область, но нужно разрешение России

16 сентября 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

ООН готова посетить Курскую область с позволения РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ООН заявили о готовности посетить Курскую область, однако для этого требуется разрешение России. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube -канале Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что ООН признает контроль России над территорией, где Киев планирует провести миссию. Кроме того, Дюжаррик напомнил о необходимости сотрудничества с РФ в решении этого вопроса. Ранее сообщалось, что в Кремле осудили заявление Украины о приглашении представителей ООН и Красного креста в Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это провокацией и заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных слов и не ожидает, что адресаты их воспримут всерьез. Данное заявление было сделано в ответ на приглашение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ООН заявили о готовности посетить Курскую область, однако для этого требуется разрешение России. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что ООН признает контроль России над территорией, где Киев планирует провести миссию. Кроме того, Дюжаррик напомнил о необходимости сотрудничества с РФ в решении этого вопроса. Ранее сообщалось, что в Кремле осудили заявление Украины о приглашении представителей ООН и Красного креста в Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это провокацией и заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных слов и не ожидает, что адресаты их воспримут всерьез. Данное заявление было сделано в ответ на приглашение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.